Даяна Ястремская – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на турнире в Риме
12 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№33 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).
В матче третьего раунда украинка сразится против Арины Соболенко (№2 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча с участием Ангелины Калининой. Ориентировочное время начала поединка – 13:30 по Киеву.
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Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла все предыдущие матчи.
В следующем раунде победительница встречи сразится с Элиной Свитолиной (№19 WTA) или Анной Калинской (№26 WTA).
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