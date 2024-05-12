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  4. Даяна Ястремская – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
12 мая 2024, 00:22 |
128
0

Даяна Ястремская – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на турнире в Риме

12 мая 2024, 00:22 |
128
0
Даяна Ястремская – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

12 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№33 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

В матче третьего раунда украинка сразится против Арины Соболенко (№2 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча с участием Ангелины Калининой. Ориентировочное время начала поединка – 13:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла все предыдущие матчи.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Элиной Свитолиной (№19 WTA) или Анной Калинской (№26 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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