Эвертон и Лестер забили по 2 гола. Миколенко провел на поле весь матч
«Эвертон» с 29 очками остался в зоне вылета АПЛ на 19-м месте
В матче 34-го тура чемпионата Англии «Лестер» и «Эвертон» сыграли вничью (2:2).
У хозяев голы забили Чаглар Сеюнджю и Джейми Варди, кроме того хавбек Джеймс Мэддисон не реализовал пенальти.
За «ирисок» автографами в воротах соперника отметились Доминик Калверт-Льюин и Алекс Ивоби.
Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко вышел в основном составе и провел на поле весь матч.
«Лестер» набрал 30 очков и занимает 16-е место, «Эвертон» остался в зоне вылета (19-е место, 29 очков)
АПЛ. 34-й тур
Лестер – Эвертон – 2:2
Голы: Сеюнджю, 22, Варди, 33 – Калверт-Льюин, 15 (пен), Ивоби, 54.
Нереализованный пенальти: Мэддисон, 45+9 (Лестер)
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