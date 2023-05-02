Эвертон и Лестер забили по 2 гола. Миколенко провел на поле весь матч

В матче 34-го тура чемпионата Англии «Лестер» и «Эвертон» сыграли вничью (2:2).

У хозяев голы забили Чаглар Сеюнджю и Джейми Варди, кроме того хавбек Джеймс Мэддисон не реализовал пенальти.

За «ирисок» автографами в воротах соперника отметились Доминик Калверт-Льюин и Алекс Ивоби.

Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко вышел в основном составе и провел на поле весь матч.

«Лестер» набрал 30 очков и занимает 16-е место, «Эвертон» остался в зоне вылета (19-е место, 29 очков)

АПЛ. 34-й тур

Лестер – Эвертон – 2:2

Голы: Сеюнджю, 22, Варди, 33 – Калверт-Льюин, 15 (пен), Ивоби, 54.

Нереализованный пенальти: Мэддисон, 45+9 (Лестер)