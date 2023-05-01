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Чемпионат Англии
Лестер
01.05.2023 22:00 - : -
Эвертон
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Англия
01 мая 2023, 02:59 | Обновлено 01 мая 2023, 03:13
9
0

Лестер – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 1 мая в 22:00 по Киеву

01 мая 2023, 02:59 | Обновлено 01 мая 2023, 03:13
9
0
Лестер – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

1 мая на «Кинг Пауэр» пройдет матч 34-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Лестер» встретится с «Эвертоном». Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.

Лестер

Команда долгое время играла под руководством Брендана Роджерса. И именно из-за прошлых успехов менеджер из Северной Ирландии сохранил свой пост и после прошлого сезона, когда впервые за 3 года не вывел подопечных в еврокубки, и после жуткого старта. Впрочем, тренер с октября улучшил ситуацию, даже поднял клуб в середину таблицы. Но с февраля начался новый провал, с вылетом из кубка после поражения Блэкберну, а в АПЛ было взято всего 1 очко в 9 поединках. Впрочем, и преемник, Дин Смит, начинал с поражения, хотя иного от встречи с Манчестер Сити и не ждали. Зато с Вулверхэмптоном удалось оформить волевые 2:1. Да и на поле Лидса получилось уйти от поражения за счет гола Варди на 80-й минуте.

Эвертон

Клуб в этом сезоне находился в подобной ситуации. С оговоркой, что Лэмпард, в отличие от Роджерса, на своем посту продержался ровно год. Он не допустил падения в Чемпионшип своих новых подопечных весной 2022-го, но при этом и прогресса при Супер-Фрэнки не было. При сменившим его Шоне Дайше очки начали набирать активнее. Но после 1:1 с Тоттенхэмом последовали 2 поражения кряду, не только с Манчестер Юнайтед, но и с Фулхэмом. А с Кристал Пэлас, оставшись вдесятером, смогли выстоять на 0:0. Ну, а против нынешнего Ньюкасла вряд ли кто-то надеялся на очки - в итоге там на своем поле синие проиграли сорокам разгромно, со счетом 1:4.

Статистика личных встреч

У Эвертона было 6 матчей без поражений, в том числе год назад, в мае 2022-го, синие взяли важную выездную победу. Но в ноябре у Лестера получилось оформить гостевые 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что фаворитом пары на своем поле будет Лестер. Но и Эвертон будет бороться только за победу в этом поединке. Клубы, впрочем, прагматичны - ставим на то, что тут будет тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом - 1,88.

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Источник Sport.ua
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