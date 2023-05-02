В понедельник, 2 апреля, состоялся матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Лестер» и «Эвертон». Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь поединок. Результативными действиями Виталий отличиться не смог.

На 45+9 минуте в ворота «Эвертона» был назначен пенальти после того, как защитник сыграл рукой в своей штрафной. Однако Джеймс Мэддисон не смог реализовать 11-метровый, «Эвертон» был спасен усилиями Джордана Пикфорда.

Чемпионат Англии по футболу. 34-й тур

Лестер – Эвертон – 2:2

Голы: Сеюнджю, 22, Варди, 33 – Калверт-Льюин, 15 (пен), Ивоби, 54.

Нереализованный пенальти: Мэддисон, 45+9 (Лестер)