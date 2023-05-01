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  4. Лестер – Эвертон. Миколенко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Лестер
01.05.2023 22:00 – 47 2 : 1
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 мая 2023, 22:00 | Обновлено 01 мая 2023, 22:45
778
1

Лестер – Эвертон. Миколенко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 1 мая в 22:00 по Киеву

01 мая 2023, 22:00 | Обновлено 01 мая 2023, 22:45
778
1
Лестер – Эвертон. Миколенко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

1 мая на «Кинг Пауэр» пройдет матч 34-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Лестер» встретится с «Эвертоном».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.

Видеотрансляция матча будет доступна на телеканале Setanta Sports.

В личных встречах у «Эвертона» было 6 матчей без поражений, в том числе год назад, в мае 2022-го, синие взяли важную выездную победу. Но в ноябре у «Лестера» получилось оформить гостевые 2:0.

Лестер – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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События матча

33’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Варди (Лестер).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Чаглар Сеюнджю (Лестер).
15’
ГОЛ ! С пенальти забил Доминик Кэлверт-Льюин (Эвертон).
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Лестер Эвертон Лестер - Эвертон Виталий Миколенко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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Gargantua
хорошее начало. в таких рубках везение не помещает
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