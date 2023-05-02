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Англия
02 мая 2023, 02:40 | Обновлено 02 мая 2023, 02:43
148
0

ФОТО. Data is the key. Как Пикфорд и 60% на бутылке спасли Миколенко и Ко

Мэддисон мог забивать для «Лестера» третий гол в ворота «Эвертона», но на пути стал голкипер

02 мая 2023, 02:40 | Обновлено 02 мая 2023, 02:43
148
0
ФОТО. Data is the key. Как Пикфорд и 60% на бутылке спасли Миколенко и Ко
Twitter

В понедельник, 2 апреля, состоялся матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Лестер» и «Эвертон». Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь поединок. Результативными действиями Виталий отличиться не смог.

На 45+9 минуте в ворота «Эвертона» был назначен пенальти после того, как защитник сыграл рукой в своей штрафной.

К мячу подошел Джеймс Мэддисон, пробил по центру с 11 метров, но не смог забить гол. Мяч отразил голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд, который остался на месте и не позволил «лисам» увеличить преимущество.

В объектив камер попала бутылка Пикфорда, которая лежала в воротах. На ней было написано, куда чаще всего бьют с точки игроки «Лестера». В «разделе» Мэддисон было указано, что в 60% случаев он наносит удар по центру ворот, что в итоге и случилось.

Многие вратари заранее подготавливаются к пенальти перед матчем. Им помогают тренеры, а точнее их можно назвать Data Analysts.

ФОТО. Data is the key. Как Пикфорд и 60% на бутылке спасли Миколенко и Ко

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Джеймс Мэддисон фото Джордан Пикфорд Эвертон Виталий Миколенко Лестер Лестер - Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу пенальти
Источник Sport.ua
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