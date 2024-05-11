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  4. ВИДЕО. Килиан Мбаппе попрощался с ПСЖ
Франция
11 мая 2024, 14:00 |
1426
0

ВИДЕО. Килиан Мбаппе попрощался с ПСЖ

Звездный форвард записал прощальное обращение для болельщиков

11 мая 2024, 14:00 |
1426
0
ВИДЕО. Килиан Мбаппе попрощался с ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

10 мая 2024 года звездный французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе записал прощальное видео, в котором заявил, что уйдет из парижского клуба после завершения нынешнего сезона.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. За это время он выиграл с клубом 14 трофеев и забил 255 голов.

Вашему вниманию прощальное видео Килиана с украинским переводом:

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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