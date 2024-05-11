ВИДЕО. Килиан Мбаппе попрощался с ПСЖ

10 мая 2024 года звездный французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе записал прощальное видео, в котором заявил, что уйдет из парижского клуба после завершения нынешнего сезона.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. За это время он выиграл с клубом 14 трофеев и забил 255 голов.

Вашему вниманию прощальное видео Килиана с украинским переводом: