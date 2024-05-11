Франция11 мая 2024, 14:00 |
1426
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ВИДЕО. Килиан Мбаппе попрощался с ПСЖ
Звездный форвард записал прощальное обращение для болельщиков
11 мая 2024, 14:00 |
1426
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10 мая 2024 года звездный французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе записал прощальное видео, в котором заявил, что уйдет из парижского клуба после завершения нынешнего сезона.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. За это время он выиграл с клубом 14 трофеев и забил 255 голов.
Вашему вниманию прощальное видео Килиана с украинским переводом:
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