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Украина. Первая лига
12 мая 2024, 03:00 | Обновлено 12 мая 2024, 03:46
88
0

Первая лига. Поражение Металлиста, результативная победа аутсайдера

В группе выбывания состоялись три матча

12 мая 2024, 03:00 | Обновлено 12 мая 2024, 03:46
88
0
Первая лига. Поражение Металлиста, результативная победа аутсайдера
ФК Металлист

Прошли три матча 8 тура Первой лиги в группе выбывания. Стоит отметить поражение харьковского «Металлиста» «Горняк-СпортУ», а также победу «Чернигова» над «Хустом», что улучшило шансы черниговцев на сохранение прописки в Первой лиге.

Вторая лига. Группа выбывания. 8 тур

Металлист – Горняк-Спорт – 1:2

Голы: Чидомере, 78 – Студенко, 79, 85

Подолье – Диназ – 3:0

Голы: Снижко, 23, Оробец, 56, Кулиш, 88

Хуст – Чернигов – 2:4

Голы: Диянчук, 8, Шевчук, 42 – Федосов, 3, 15, Безгубченко, 68, Зенченко, 74

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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