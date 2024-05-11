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Украина. Первая лига11 мая 2024, 09:39 | Обновлено 11 мая 2024, 10:03
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ФСК Мариуполь – Карпаты, Полтава – Кудровка-Нива Б. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 11 мая видеотрансляции матчей 26-го тура Первой лиги
11 мая 2024, 09:39 | Обновлено 11 мая 2024, 10:03
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11 мая проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первая лига. Второй раунд. 11 мая, 26-й тур
Чемпионская группа
- 13:00. ФСК Мариуполь – Карпаты
- 14:00. СК Полтава – Кудровка-Нива
Группа выбывания
- 12:30. Металлист – Горняк-Спорт
- 13:30. Подолье – Диназ Вышгород
- 14:30. Хуст – Чернигов-ШВСМ
Турнирная таблица
12:30. Металлист – Горняк-Спорт
13:30. Подолье – Диназ Вышгород
14:00. СК Полтава – Кудровка-Нива
14:30. Хуст – Чернигов-ШВСМ
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