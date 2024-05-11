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Чемпионат Украины
Полтава
11.05.2024 14:00 - : -
Кудровка-Нива
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
11 мая 2024, 09:39 | Обновлено 11 мая 2024, 10:03
51
0

ФСК Мариуполь – Карпаты, Полтава – Кудровка-Нива Б. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 11 мая видеотрансляции матчей 26-го тура Первой лиги

11 мая 2024, 09:39 | Обновлено 11 мая 2024, 10:03
51
0
ФСК Мариуполь – Карпаты, Полтава – Кудровка-Нива Б. Смотреть онлайн LIVE
ФК Карпаты

11 мая проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая лига. Второй раунд. 11 мая, 26-й тур

Чемпионская группа

  • 13:00. ФСК Мариуполь – Карпаты
  • 14:00. СК Полтава – Кудровка-Нива

Группа выбывания

  • 12:30. Металлист – Горняк-Спорт
  • 13:30. Подолье – Диназ Вышгород
  • 14:30. Хуст – Чернигов-ШВСМ
📺 Видеотрансляция

Турнирная таблица

12:30. Металлист – Горняк-Спорт

13:30. Подолье – Диназ Вышгород

14:00. СК Полтава – Кудровка-Нива

14:30. Хуст – Чернигов-ШВСМ

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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