Анчелотти признался, кто будет защищать ворота Реала в следующем матче

«Реал» в матче 35-го тура Ла Лиги на выезде разгромил «Гранаду» со счетом 4:0. Ворота «сливочных» в этом матче защищал бельгиец Тибо Куртуа, а украинец Андрей Лунин провел матч в запасе.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что Куртуа должен сыграть и в следующем матче.

«Матч во вторник? С Милитао посмотрим – пережить такую травму и играть каждые три дня очень сложно. Если он будет хорошо себя чувствовать, то будет играть. Насчет Куртуа – ему нужно играть.

Мбаппе заявил, что покидает «ПСЖ»? Мы на это не обращаем внимания сейчас, у нас много дел до 1 июня», – сказал Анчелотти.

Следующий матч «Реал» сыграет во вторник, 14 мая, против «Алавеса».