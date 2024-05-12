Анчелотти признался, кто будет защищать ворота Реала в следующем матче
В старте снова должен сыграть Тибо Куртуа
«Реал» в матче 35-го тура Ла Лиги на выезде разгромил «Гранаду» со счетом 4:0. Ворота «сливочных» в этом матче защищал бельгиец Тибо Куртуа, а украинец Андрей Лунин провел матч в запасе.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что Куртуа должен сыграть и в следующем матче.
«Матч во вторник? С Милитао посмотрим – пережить такую травму и играть каждые три дня очень сложно. Если он будет хорошо себя чувствовать, то будет играть. Насчет Куртуа – ему нужно играть.
Мбаппе заявил, что покидает «ПСЖ»? Мы на это не обращаем внимания сейчас, у нас много дел до 1 июня», – сказал Анчелотти.
Следующий матч «Реал» сыграет во вторник, 14 мая, против «Алавеса».
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