Реал без Лунина легко обыграл Гранаду, Атлетик спасся на 90+6 минуте
«Мальорка» одолела «Лас-Пальмас», «Севилья» уступила «Вильярреалу»
Состоялись четыре матча 35-го тура чемпионата Испании.
Мадридский «Реал» в статусе чемпиона легко обыграл «Гранаду». Ворота «сливочных» защищал Тибо Куртуа, который успешно отстоял на ноль. Работы у бельгийца было не так много, он совершил всего 1 сейв.
В других матчах «Мальорка» обыграла «Лас-Пальмас», «Севилья» проиграла «Вильярреалу», а «Атлетик» спас ничью на 90+6 минуте против «Осасуны».
Чемпионат Испании. 35-й тур
«Гранада» – «Реал Мадрид» – 0:4
Голы: Фран Гарсия (38), Гюлер (45+2), Браим Диас (49, 58).
«Мальорка» – «Лас-Пальмас» – 1:0
Гол: Гонсалес (29)
«Вильярреал» – «Севилья» – 3:2
Голы: Серлот (30), Москера (84), Серлот (90+7) – пенальти Эн-Несири (26), Эн-Несири (44)
«Атлетик» – «Осасуна» – 2:2
Голы: Уильямс (58), Вильялибре (90+6) – Рауль Гарсия (40), Рубен Гарсия (47).
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