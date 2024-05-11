Реал без Лунина легко обыграл Гранаду, Атлетик спасся на 90+6 минуте

Состоялись четыре матча 35-го тура чемпионата Испании.

Мадридский «Реал» в статусе чемпиона легко обыграл «Гранаду». Ворота «сливочных» защищал Тибо Куртуа, который успешно отстоял на ноль. Работы у бельгийца было не так много, он совершил всего 1 сейв.

В других матчах «Мальорка» обыграла «Лас-Пальмас», «Севилья» проиграла «Вильярреалу», а «Атлетик» спас ничью на 90+6 минуте против «Осасуны».

Чемпионат Испании. 35-й тур

«Гранада» – «Реал Мадрид» – 0:4

Голы: Фран Гарсия (38), Гюлер (45+2), Браим Диас (49, 58).

«Мальорка» – «Лас-Пальмас» – 1:0

Гол: Гонсалес (29)

«Вильярреал» – «Севилья» – 3:2

Голы: Серлот (30), Москера (84), Серлот (90+7) – пенальти Эн-Несири (26), Эн-Несири (44)

«Атлетик» – «Осасуна» – 2:2

Голы: Уильямс (58), Вильялибре (90+6) – Рауль Гарсия (40), Рубен Гарсия (47).

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