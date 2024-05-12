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Манчестер Юнайтед
12.05.2024 18:30 - : -
Арсенал
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Англия
12 мая 2024, 03:53 |
57
0

Манчестер Юнайтед – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

12 мая 2024, 03:53 |
57
0
Манчестер Юнайтед – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

12 мая на «Олд Траффорд» пройдет матч 37-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Арсеналом». Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Ставки на матч Манчестер Юнайтед – Арсенал

Манчестер Юнайтед

Команда будет определять в последних матчах то, насколько сильно они просядут по итогам нынешнего сезона, по сравнению с тем, что получилось у тен Хага в первый его год на Туманном Альбионе. В целом, красные дьяволы сделали шаг назад, а то и несколько. Конечно, еще будет шанс и вовсе взять трофей, в виде кубка страны - но в финале будет Сити, и, конечно, он и станет фаворитом. Особенно если вспомнить, как неожиданно драматично прошли в полуфинале скромный Ковентри. Снова в Лигу чемпионов уже точно не пробиться (хотя там заняли провальное 4-е место в группе в 2023-м). Более того, манкунианцы могут и вовсе не пройти на евроарену. Был отрезок весной, когда выиграл гранд только у слабейшего представителя дивизиона - Шеффилд Юнайтед. А Кристал Пэлас в понедельник разгромил подопечных тен Хага 0:4!

Арсенал

Клуб постепенно прибавляет в классе. Но при этом так и не получилось у Артеты полностью изжить все проблемы. В том числе ахиллесовой пятой остается середина весны. На этот раз снова не обошлось без неудач. Да, их было немного, но зато эти потери могут стать ключевыми. Во-первых, англичане вылетели из Лиги чемпионов - там снова немного сильнее оказался старый враг, Бавария. Параллельно столичный гранд проиграл Астон Вилле в АПЛ, утратив единоличное лидерство. Потом они выигрывали, в том числе и у Тоттенхэма в дерби. Но если Ливерпуль вывалился из чемпионской гонки, но Манчестер Сити уцепился за шанс сохранить титул намертво. Но и красно-белые хороши, крепкий Борнмут они разгромили 3:0 в прошлом туре.

Статистика личных встреч

Это принципиальное противостояние времен Фергюссона - Венгера. Но сейчас трижды в четырех последних дуэлях, в том числе в обоих матчах 2023-го года, побеждали канониры.

Прогноз

GGBET считает явным фаворитом гостей из Лондона. С учетом ужасной формы МЮ, ставим на подопечных Артеты при форме -1,5 (коэффициент - 1,98).

GG.BET
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Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед - Арсенал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Александр Зинченко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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