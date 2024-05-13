ТЕН ХАГ: «У нас много травм на ключевых позициях, но команда имеет дух»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после встречи с «Арсеналом» (0:1) рассказал, что причиной поражения стало отсутствие из-за травм многих игроков. Коуч поблагодарил болельщиков, он также верит, что футболисты вскоре отплатят за это результатами.

«Отношение к игре всегда начинается с правильного настроя в течение недели, и в день матча вы должны быть в фокусе. Не смотря на то, что нам не хватает 7 из 11 потенциальных игроков основы, мы все еще можем конкурировать с одной из лучших команд лиги. Когда у вас нет должного настроя, чтобы найти моменты для прессинга, или вы не восстанавливаетесь – это легко для любого соперника.

Пропущенный гол? Каземиро играет на позиции опорного полузащитника и совершает небольшую ошибку, но это имеет тяжелые последствия. Я думаю, что для игроков «Юнайтед» каждая игра является финалом, и мы должны играть и выигрывать в каждой игре – мы должны это осознавать.

Фанаты? Болельщики понимают, где мы и где находится этот клуб. У нас так много травм на ключевых позициях. Болельщики не получают того, на что заслуживают, но они это понимают, и поэтому они поддерживают команду. Я думаю, что именно потому, что они с нами – мы едины и, надеюсь, сможем отплатить им в будущем.

В общем, команда имеет правильный дух, и она придерживается правил и принципов игры, даже если игрокам приходится адаптироваться на своих позициях. Я могу только радоваться – это большой комплимент для этой команды, что они выполнили все, что могли. Они боролись», – сказал главный тренер МЮ.