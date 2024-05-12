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Манчестер Юнайтед
12.05.2024 18:30 – FT 0 : 1
Арсенал
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Англия
12 мая 2024, 20:27 | Обновлено 12 мая 2024, 20:29
818
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Порадовали Челси. Арсенал выиграл у Ман Юнайтед и вернул лидерство в АПЛ

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «канониров», единственный гол забил Троссард

12 мая 2024, 20:27 | Обновлено 12 мая 2024, 20:29
818
0
Порадовали Челси. Арсенал выиграл у Ман Юнайтед и вернул лидерство в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

12 мая состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» Лондон. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «канониров».

Единственный гол на 20-й минуте забил Леандро Троссард. Ассист отдал Кай Хаверц.

Украинский защитник лондонского коллектива Александр Зинченко провел всю игру на скамейке запасных.

Благодаря этой победе «Арсенал» вернул лидерство в таблице чемпионата Англии. У подопечных Микеля Артеты 86 очков. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» 85 пунктов, но на 1 сыгранный тур меньше.

«Манчестер Юнайтед» потерял важные очки в борьбе за 6-е место АПЛ, которое позволит участвовать в Лиге конференций. Сейчас эту позицию с 57 баллами занимает «Ньюкасл». Столько же и у «Челси», который идет на 7-м месте. «Красные дьяволы» с 54 очками располагаются на 8-й строчке.

АПЛ 2023/24. 37-й тур. 12 мая

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1

Гол: Троссард, 20

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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