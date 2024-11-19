19 ноября проходит матч группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Албании и Украины.

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Поединок проходит на стадионе в Тиране. Время нала встречи – 21:45 по Киеву.

Первым в этой игре отличился Александр Зинченко. Он отличился забитым мячом на 5-й минуте.

После гола Зинченко взял футболку с номером 1000, тем самым напомнив о важном – война, которую развязала россия на территории Украины, идет уже 1000 дней.

Уже на 10-й Роман Яремчук сделал счет 2:0 в пользу сине-желтых.

ВИДЕО. 1000 день войны. Зинченко напомнил о важном после гола за сборную