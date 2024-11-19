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Лига наций
19 ноября 2024, 21:51 | Обновлено 19 ноября 2024, 22:14
1174
0

ВИДЕО. Быстрый гол. Зинченко вывел сборную Украину вперед в Албании

Сине-желтые вышли вперед уже на 5-й минуте матча

19 ноября 2024, 21:51 | Обновлено 19 ноября 2024, 22:14
1174
0
ВИДЕО. Быстрый гол. Зинченко вывел сборную Украину вперед в Албании
Getty Images/Global Images Ukraine

19 ноября в 21:45 в Тиране проходит поединок 6-го тура Лиги наций между сборными Албании и Украины.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская команда занимает последнее 4-е место в квартете за тур до конца группового раунда.

Зинченко вывел сборную Украину вперед в Албании уже на 5-й минуте

❗️ ВИДЕО в Telegram: Все голы матча

ГОЛ! 0:1. Александр Зинченко, 5 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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