Лига наций19 ноября 2024, 21:51 | Обновлено 19 ноября 2024, 22:14
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ВИДЕО. Быстрый гол. Зинченко вывел сборную Украину вперед в Албании
Сине-желтые вышли вперед уже на 5-й минуте матча
19 ноября 2024, 21:51 | Обновлено 19 ноября 2024, 22:14
1174
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19 ноября в 21:45 в Тиране проходит поединок 6-го тура Лиги наций между сборными Албании и Украины.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинская команда занимает последнее 4-е место в квартете за тур до конца группового раунда.
Зинченко вывел сборную Украину вперед в Албании уже на 5-й минуте
❗️ ВИДЕО в Telegram: Все голы матча
ГОЛ! 0:1. Александр Зинченко, 5 мин
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