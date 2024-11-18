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Лига наций
18 ноября 2024, 10:22 |
851
0

Оценены шансы сборной Украины в решающем матче Лиги наций с Албанией

Фаворитом матча является украинская сборная

18 ноября 2024, 10:22 |
851
0
Оценены шансы сборной Украины в решающем матче Лиги наций с Албанией
УАФ

19 ноября в 21:45 в Тиране состоится матч 6-го тура Лиги наций между сборными Албании и Украины.

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Украина после ничейного матча с Грузией (1:1) занимает 4 место в группе с 5 баллами. Албания и Грузия имеют по 7 очков, Чехия набрала 8 пунктов.

Букмекерские конторы выставили коэффициенты на этот поединок. С небольшим преимуществом фаворитом этого матча выступает сборная Украины. Коэффициент на победу «сине-желтых» в этом матче составляет 2.41. На победу албанцев букмекеры дают коэффициент 3.10, а на ничью – 3.30.

Украине, для того, чтобы остаться в Дивизионе В Лиги наций и претендовать на Дивизион А, надо обязательно победить албанцев.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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