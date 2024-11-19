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Лига наций
19 ноября 2024, 23:50 |
1346
0

Албания – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 19 ноября в Тиране прошел матч 6-го тура Лиги наций

19 ноября 2024, 23:50 |
1346
0
Албания – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн LIVE
УАФ. Сергей Ребров

19 ноября в 21:45 в Тиране сборная Украины провела матч 6-го тура Лиги наций против команды Албании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Смотрите в 23:55 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.

Албания – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн LIVE

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу пресс-конференция Лига наций смотреть онлайн сборная Албании по футболу Албания - Украина
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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