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  4. Известный тренер объяснил, почему Шахтер пропустил три гола от Нивы
Украина. Премьер лига
19 ноября 2024, 23:20 |
1213
0

Известный тренер объяснил, почему Шахтер пропустил три гола от Нивы

Главный тренер «Нивы» Юрий Вирт – о спарринге с «горняками»

19 ноября 2024, 23:20 |
1213
0
Известный тренер объяснил, почему Шахтер пропустил три гола от Нивы
ФК Шахтер

Главный тренер тернопольской «Нивы» Юрий Вирт эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его подопечным сегодня добиться слома в контрольном матче с «Шахтером» и спастись от поражения, пропустив до перерыва трижды подряд – 3:3:

– Я настраивал подопечных не играть от обороны, высоко встречать «горняков», быть активными на флангах. Соперничество шло на встречных курсах, но индивидуальные огрехи привели к трем пропущенным мячам.

В перерыве я не стал менять тактику, просто попросил подопечных действовать еще агрессивнее, быстрее, усложнять дончанам контроль мяча, заставлять их ошибаться. Ребята прислушались и сделали практически невозможное, сравняв счет. Особенно эффектным был третий гол, когда Богдан Козак мощно пробил со штрафного.

Сложилось впечатление, что футболисты «Шахтера» банально забыли, что даже контрольный поединок длится 90 минут и поплатились. Думаю, что этот спарринг должен стать для «горняков» уроком перед официальными поединками с «Ингульцом» в УПЛ и ПСВ – в Лиге чемпионов. Тем более, что эти команды также делают ставку на атакующий футбол.

После поединка с «Шахтером» футболисты перволиговой «Нивы» ушли в отпуск, который продлится до февраля 2025 года.

Ранее мы сообщали, что 19 ноября на тренировочной базе в Винниках, что на Львовщине, донецкий «Шахтер» встречался с тернопольской «Нивой».

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товарищеские матчи Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Первая лига Украины Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Юрий Вирт инсайд
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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