Непростое решение. Гвардиола решил, где будет работать в следующем сезоне

Именитый испанский тренер Жузеп Гвардиола определился, кого будет тренировать в следующем сезоне.

По информации авторитетного журналиста Дэвида Орнштейна из The Athletic, испанец решил остаться в «Манчестер Сити». Жузеп Гвардиола продлил с горожанами контракт на один год с опцией продления еще на один сезон. Переговоры длились долгое время, Гвардиола рассматривал и уход из команды, но в итоге решил остаться.

Гвардиола работает с «Манчестер Сити» с 2016 года, за это время он выиграл шесть чемпионских титулов АПЛ и привел команду к первой победе в Лиге чемпионов. Ранее сообщалось, что Жузеп может возглавить сборную Бразилии.

🚨 Pep Guardiola agrees new one-year contract as Manchester City manager + option of additional 12 months, reports @SamLee. Extension commits 53yo Spaniard to more than a decade at #MCFC @TheAthleticFC https://t.co/lLCHMNAxT9