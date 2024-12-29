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29 декабря 2024, 02:53 |
228
0

ФОТО. Где проводит новогодние каникулы Цыганков. Намек на следующий клуб?

Виктор и его семья отлично проводят время

29 декабря 2024, 02:53 |
228
0
ФОТО. Где проводит новогодние каникулы Цыганков. Намек на следующий клуб?
Instagram. Виктор и Романа Цыганковы

Украинский полузащитник «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков проводит новогодние каникулы в Лондоне.

Об этом рассказала жена футболиста Романа Цыганкова в сторис в Instagram.

Романа, Виктор и сын Леон успели провести автобусную экскурсию – особенно поездка понравилась сыну, который наслаждался поездкой.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Множество счастливых фото и видео свидетельствовали о том, что пара чудесно провела время.

Виктор Цыганков провел только 2 матча за почти 3 месяца из-за перманентных травм, сейчас украинский футболист полностью восстановился и готовится ко второй половине сезоне в позитивном ключе.

Напомним, что летом лондонский «Фулхэм» хотел приобрести Цыганкова за 30 млн евро, но сам Виктор отказался от перехода.

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фото lifestyle Виктор Цыганков Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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