Легенда уходит. Видеообзор последнего одиночного матча Надаля

19 ноября прошел матч 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024 между сборными Нидерландов и Испании.

Первыми на корт в этой встрече вышли Ботик ван де Зандсхулп и Рафаэль Надаль. Нидерландец одержал победу над легендой со счётом 6:4, 6:4.

1/4 финала Кубка Дэвиса 2024. Нидерланды – Испания

Первая игра. 19 ноября

Ботик ван де Зандсхулп – Рафаэль Надаль – 6:4, 6:4

Видеообзор матча: