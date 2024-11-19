Кубок Дэвиса19 ноября 2024, 23:06 | Обновлено 19 ноября 2024, 23:11
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Легенда уходит. Видеообзор последнего одиночного матча Надаля
Ботик ван де Зандсхулп обыграл Рафаэля Надаля в 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024
19 ноября 2024, 23:06 | Обновлено 19 ноября 2024, 23:11
346
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19 ноября прошел матч 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024 между сборными Нидерландов и Испании.
Первыми на корт в этой встрече вышли Ботик ван де Зандсхулп и Рафаэль Надаль. Нидерландец одержал победу над легендой со счётом 6:4, 6:4.
1/4 финала Кубка Дэвиса 2024. Нидерланды – Испания
Первая игра. 19 ноября
Ботик ван де Зандсхулп – Рафаэль Надаль – 6:4, 6:4
Видеообзор матча:
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