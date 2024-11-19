Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Легенда уходит. Видеообзор последнего одиночного матча Надаля
Кубок Дэвиса
19 ноября 2024, 23:06 | Обновлено 19 ноября 2024, 23:11
346
0

Легенда уходит. Видеообзор последнего одиночного матча Надаля

Ботик ван де Зандсхулп обыграл Рафаэля Надаля в 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024

19 ноября 2024, 23:06 | Обновлено 19 ноября 2024, 23:11
346
0
Легенда уходит. Видеообзор последнего одиночного матча Надаля
Getty Images/Global Images Ukraine

19 ноября прошел матч 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024 между сборными Нидерландов и Испании.

Первыми на корт в этой встрече вышли Ботик ван де Зандсхулп и Рафаэль Надаль. Нидерландец одержал победу над легендой со счётом 6:4, 6:4.

1/4 финала Кубка Дэвиса 2024. Нидерланды – Испания

Первая игра. 19 ноября

Ботик ван де Зандсхулп – Рафаэль Надаль – 6:4, 6:4

Видеообзор матча:

По теме:
Нидерланды – Испания. Решающий матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карлос АЛЬКАРАС: «Я сделал это для Рафы»
Рафаэль НАДАЛЬ: «Я провел свой последний одиночный матч в карьере»
Рафаэль Надаль Ботик ван де Зандсхулп видео сборная Испании по теннису сборная Нидерландов по теннису Кубок Дэвиса Нидерланды - Испания
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя
Бокс | 19 ноября 2024, 07:22 3
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя

Бой-реванш состоится 21 декабря 2024 года

Турнирные расклады. Что нужно сборной Украины в матче против Албании?
Футбол | 19 ноября 2024, 11:00 19
Турнирные расклады. Что нужно сборной Украины в матче против Албании?
Турнирные расклады. Что нужно сборной Украины в матче против Албании?

Подопечных Сергея Реброва устроит в Тиране только победа

Макгрегор отреагировал на проигрыш Майка Тайсона, вспомнив боксера-инвалида
Бокс | 19.11.2024, 02:09
Макгрегор отреагировал на проигрыш Майка Тайсона, вспомнив боксера-инвалида
Макгрегор отреагировал на проигрыш Майка Тайсона, вспомнив боксера-инвалида
Сенсация с камбеком! Определен второй финалист Кубка Билли Джин Кинг
Теннис | 19.11.2024, 19:31
Сенсация с камбеком! Определен второй финалист Кубка Билли Джин Кинг
Сенсация с камбеком! Определен второй финалист Кубка Билли Джин Кинг
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ключевой матч с Албанией
Футбол | 19.11.2024, 20:31
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ключевой матч с Албанией
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ключевой матч с Албанией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
18.11.2024, 07:48 4
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
18.11.2024, 08:51 2
Футбол
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
19.11.2024, 16:14 12
Футбол
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
19.11.2024, 23:38 191
Футбол
«Я хочу спросить...». Сабо обратился к Тимощуку после суда
«Я хочу спросить...». Сабо обратился к Тимощуку после суда
19.11.2024, 10:56 5
Футбол
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
18.11.2024, 18:15 37
Футбол
Джон ДЖОНС: «Майк Тайсон – ты грязная сволочь»
Джон ДЖОНС: «Майк Тайсон – ты грязная сволочь»
18.11.2024, 16:12 1
Бокс
В Реале сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе. Летом будет трансфер
В Реале сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе. Летом будет трансфер
19.11.2024, 08:32 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем