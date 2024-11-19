20 ноября на «Эстадио Монументаль» пройдет матч 12-го тура квалификации на чемпионат мира в Южной Америке, в котором сборная Аргентины встретится со сборной Перу. Поединок начнется в 02:00 по киевскому времени.

Аргентина

Команда имеет вполне официальный статус сильнейшей как в мире (победитель мундиаля), так и на своем континенте, выиграв Копу Америка. Причем второй трофей уже летом получилось с успехом защитить, выиграв расширенный турнир с участием всех сильнейших сборных Нового Света на своем континенте. К тому моменту за счет ряда побед прошлой осенью альбиселестес вышли в единоличные лидеры квалификации. Но не обходится и без отдельных осечек, причем их число в последние месяцы выросло. При разгромных победах над Чили и особенно Боливией дома фаворит проиграл в сентябре в Колумбии, а в октябре ограничился только ничьей с Венесуэлой. В Парагвае на прошлой неделе последовала новая осечка: фаворит открыл счет, но потом пропустил дважды в свои ворота!

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Перу

Сборная после длительного прозябания выдала удачный отрезок, пробившись на чемпионат мира 2018-го года. В следующем цикле она тоже была неплоха, но в итоге остановилась в межконтинентальном стыке. И после этого пошел регресс. Особенно ярок он сейчас. Летом на Копа Америка не получилось забить ни единого гола, и, как итог, участие закончилось на групповом этапе, а единственным успехом была нулевая ничья с Чили. В квалификации тоже не было поводов для радости. За осень 2023-го года инки раздобыли 2 ничьи при 4-х поражениях, сейчас дома разделили очки с Колумбией и даже обыграли 1:0 погрязший во внутренние разборки Уругвай. Но на выезде были сухие поражения в Эквадоре и Бразилии. С аутсайдером, Чили, тоже закончили только нулевой ничьей.

Статистика личных встреч

Конечно, неоспоримое преимущество у гранда. На данный момент он выиграл четырежды кряду в рамках очередной серии.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что перед своими болельщиками Месси и компания наконец-то покажут чемпионский футбол. Согласимся и поставим на хозяев поля с форой -2 гола (коэффициент - 1,95).