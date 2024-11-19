Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аргентина – Перу. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Аргентина
20.11.2024 02:00 - : -
Перу
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
19 ноября 2024, 13:47 | Обновлено 19 ноября 2024, 13:49
57
0

Аргентина – Перу. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 20 октября в 02:00 по Киеву

19 ноября 2024, 13:47 | Обновлено 19 ноября 2024, 13:49
57
0
Аргентина – Перу. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

20 ноября на «Эстадио Монументаль» пройдет матч 12-го тура квалификации на чемпионат мира в Южной Америке, в котором сборная Аргентины встретится со сборной Перу. Поединок начнется в 02:00 по киевскому времени.

Аргентина

Команда имеет вполне официальный статус сильнейшей как в мире (победитель мундиаля), так и на своем континенте, выиграв Копу Америка. Причем второй трофей уже летом получилось с успехом защитить, выиграв расширенный турнир с участием всех сильнейших сборных Нового Света на своем континенте. К тому моменту за счет ряда побед прошлой осенью альбиселестес вышли в единоличные лидеры квалификации. Но не обходится и без отдельных осечек, причем их число в последние месяцы выросло. При разгромных победах над Чили и особенно Боливией дома фаворит проиграл в сентябре в Колумбии, а в октябре ограничился только ничьей с Венесуэлой. В Парагвае на прошлой неделе последовала новая осечка: фаворит открыл счет, но потом пропустил дважды в свои ворота!

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Перу

Сборная после длительного прозябания выдала удачный отрезок, пробившись на чемпионат мира 2018-го года. В следующем цикле она тоже была неплоха, но в итоге остановилась в межконтинентальном стыке. И после этого пошел регресс. Особенно ярок он сейчас. Летом на Копа Америка не получилось забить ни единого гола, и, как итог, участие закончилось на групповом этапе, а единственным успехом была нулевая ничья с Чили. В квалификации тоже не было поводов для радости. За осень 2023-го года инки раздобыли 2 ничьи при 4-х поражениях, сейчас дома разделили очки с Колумбией и даже обыграли 1:0 погрязший во внутренние разборки Уругвай. Но на выезде были сухие поражения в Эквадоре и Бразилии. С аутсайдером, Чили, тоже закончили только нулевой ничьей.

Статистика личных встреч

Конечно, неоспоримое преимущество у гранда. На данный момент он выиграл четырежды кряду в рамках очередной серии.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что перед своими болельщиками Месси и компания наконец-то покажут чемпионский футбол. Согласимся и поставим на хозяев поля с форой -2 гола (коэффициент - 1,95).

Прогноз Sport.ua
Аргентина
20 ноября 2024 -
02:00
Перу
Фора Аргентины (-2) 1.95 Сделать ставку
По теме:
Бразилия – Уругвай. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Венгрия – Германия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Чехия – Грузия. Прогноз и анонс на матч соперников Украины в Лиге наций
сборная Аргентины по футболу сборная Перу по футболу ЧМ-2026 по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома важнее? Довбика могут поберечь в матче с Албанией ради клуба
Футбол | 19 ноября 2024, 12:43 12
Рома важнее? Довбика могут поберечь в матче с Албанией ради клуба
Рома важнее? Довбика могут поберечь в матче с Албанией ради клуба

В Риме беспокоятся из-за повреждений украинского форварда

ФОТО. Сборные Украины и Албании выбрали форму на матч Лиги наций
Футбол | 19 ноября 2024, 13:36 0
ФОТО. Сборные Украины и Албании выбрали форму на матч Лиги наций
ФОТО. Сборные Украины и Албании выбрали форму на матч Лиги наций

Команды проведут матч шестого тура 19 ноября в 21:45

В Реале сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе. Летом будет трансфер
Футбол | 19.11.2024, 08:32
В Реале сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе. Летом будет трансфер
В Реале сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе. Летом будет трансфер
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя
Бокс | 19.11.2024, 07:22
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя
Майк Тайсон установил рекорд в проигранном бою. Как такое возможно?
Бокс | 18.11.2024, 21:18
Майк Тайсон установил рекорд в проигранном бою. Как такое возможно?
Майк Тайсон установил рекорд в проигранном бою. Как такое возможно?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джон ДЖОНС: «Майк Тайсон – ты грязная сволочь»
Джон ДЖОНС: «Майк Тайсон – ты грязная сволочь»
18.11.2024, 16:12
Бокс
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
18.11.2024, 18:15 29
Футбол
Перес хочет, чтобы легенда Реала покинул клуб. Все из-за Мбаппе
Перес хочет, чтобы легенда Реала покинул клуб. Все из-за Мбаппе
18.11.2024, 20:31 13
Футбол
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
18.11.2024, 08:15
Бокс
Оценены шансы сборной Украины в решающем матче Лиги наций с Албанией
Оценены шансы сборной Украины в решающем матче Лиги наций с Албанией
18.11.2024, 10:22 2
Футбол
«Он не больше меня». Обладатель титулов WBA и WBO бросил вызов Усику
«Он не больше меня». Обладатель титулов WBA и WBO бросил вызов Усику
18.11.2024, 00:30
Бокс
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
Зинедин ЗИДАН: «Знаете, кто был моим самым тяжелым соперником в карьере?»
18.11.2024, 08:51 2
Футбол
Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины
Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины
19.11.2024, 07:50 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем