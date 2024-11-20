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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Аргентина
20.11.2024 02:00 – FT 1 : 0
Перу
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Чемпионат мира
20 ноября 2024, 07:26 | Обновлено 20 ноября 2024, 09:05
665
0

Аргентина – Перу – 1:0. Как сыграл Месси? Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 12-го тура квалификации чемпионата мира

20 ноября 2024, 07:26 | Обновлено 20 ноября 2024, 09:05
665
0
Аргентина – Перу – 1:0. Как сыграл Месси? Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

20 ноября сборная Аргентины провела поединок против Перу в 12-м туре отбора на чемпионат мира-2026.

Матч прошел в городе Буэнос-Айрес на стадионе «Бомбонера».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Минимальную победу в матче со счетом 1:0 оформила сборная Аргентины. Автором единственного мяча стал Лаутаро Мартинес, который ударом бисиклетой прошил ворота соперников. Голевую передачу на игрока отдал Лионель Месси.

Аргентина сохранила свою позицию в группе – первое место и 25 баллов. Перу также остался на своем месте, сборная занимает последнюю, десятую позицию в таблице (7 очков).

Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка

12-й тур. 20 ноября

Аргентина – Перу – 1:0

Гол: Мартинес, 55

Видео голов и обзор матча

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Аргентина).
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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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