Аргентина – Перу – 1:0. Как сыграл Месси? Видео гола и обзор матча
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20 ноября сборная Аргентины провела поединок против Перу в 12-м туре отбора на чемпионат мира-2026.
Матч прошел в городе Буэнос-Айрес на стадионе «Бомбонера».
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Минимальную победу в матче со счетом 1:0 оформила сборная Аргентины. Автором единственного мяча стал Лаутаро Мартинес, который ударом бисиклетой прошил ворота соперников. Голевую передачу на игрока отдал Лионель Месси.
Аргентина сохранила свою позицию в группе – первое место и 25 баллов. Перу также остался на своем месте, сборная занимает последнюю, десятую позицию в таблице (7 очков).
Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка
12-й тур. 20 ноября
Аргентина – Перу – 1:0
Гол: Мартинес, 55
Видео голов и обзор матча
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