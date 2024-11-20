Индонезия – Саудовская Аравия – 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 6-го тура квалификации ЧМ-2026 в Азии
19 ноября состоялся матч 6-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в Азии, в котором встретились сборные Индонезии и Саудовской Аравии.
Сборная Индонезии одержала уверенную победу со счётом 2:0. Игра прошла на стадионе «Утама Гелора Бунг Карно» в Джакарте.
Эта победа позволила Индонезии набрать 6 очков и продолжить борьбу за выход в следующий этап. Саудовская Аравия остаётся на 4-й позиции с 6 очками.
Квалификация ЧМ-2026. Азия.
6-й тур. 19 ноября. Группа С
Индонезия – Саудовская Аравия – 2:0
Голы: Марселино Фердинан, 32, 57
Видеообзор матча:
События матча
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