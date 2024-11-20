Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Индонезия – Саудовская Аравия – 2:0. Видео голов и обзор матча
ЧМ. Квалификация. Азия
Индонезия
19.11.2024 14:00 – FT 2 : 0
Саудовская Аравия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
20 ноября 2024, 00:00 | Обновлено 20 ноября 2024, 01:18
41
0

Индонезия – Саудовская Аравия – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура квалификации ЧМ-2026 в Азии

20 ноября 2024, 00:00 | Обновлено 20 ноября 2024, 01:18
41
0
Индонезия – Саудовская Аравия – 2:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

19 ноября состоялся матч 6-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в Азии, в котором встретились сборные Индонезии и Саудовской Аравии.

Сборная Индонезии одержала уверенную победу со счётом 2:0. Игра прошла на стадионе «Утама Гелора Бунг Карно» в Джакарте.

Эта победа позволила Индонезии набрать 6 очков и продолжить борьбу за выход в следующий этап. Саудовская Аравия остаётся на 4-й позиции с 6 очками.

Квалификация ЧМ-2026. Азия.

6-й тур. 19 ноября. Группа С

Индонезия – Саудовская Аравия – 2:0

Голы: Марселино Фердинан, 32, 57

Видеообзор матча:

События матча

89’
Justin Hubner (Индонезия) получает красную карточку.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Marselino Ferdinan (Индонезия).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Marselino Ferdinan (Индонезия).
По теме:
Что светит сборной Украины? Определены корзины посева для жребия отбора ЧМ
Албания – Украина – 1:2. Победа в 1000-й день войны. Видео голов и обзор
Китай – Япония – 1:3. Видео голов и обзор матча
сборная Индонезии по футболу сборная Саудовской Аравии по футболу ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ключевой матч с Албанией
Футбол | 19 ноября 2024, 20:31 130
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ключевой матч с Албанией
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ключевой матч с Албанией

19 ноября в 21:45 в Тиране пройдет поединок 6-го тура Лиги наций

Турнирные расклады. Что нужно сборной Украины в матче против Албании?
Футбол | 19 ноября 2024, 11:00 19
Турнирные расклады. Что нужно сборной Украины в матче против Албании?
Турнирные расклады. Что нужно сборной Украины в матче против Албании?

Подопечных Сергея Реброва устроит в Тиране только победа

Макгрегор отреагировал на проигрыш Майка Тайсона, вспомнив боксера-инвалида
Бокс | 19.11.2024, 02:09
Макгрегор отреагировал на проигрыш Майка Тайсона, вспомнив боксера-инвалида
Макгрегор отреагировал на проигрыш Майка Тайсона, вспомнив боксера-инвалида
РЕБРОВ: «Эксперименты? Считаю, что мы справились с обеими задачами»
Футбол | 20.11.2024, 00:52
РЕБРОВ: «Эксперименты? Считаю, что мы справились с обеими задачами»
РЕБРОВ: «Эксперименты? Считаю, что мы справились с обеими задачами»
В Реале сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе. Летом будет трансфер
Футбол | 19.11.2024, 08:32
В Реале сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе. Летом будет трансфер
В Реале сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе. Летом будет трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес хочет, чтобы легенда Реала покинул клуб. Все из-за Мбаппе
Перес хочет, чтобы легенда Реала покинул клуб. Все из-за Мбаппе
18.11.2024, 20:31 15
Футбол
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
19.11.2024, 10:39 9
Футбол
Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины
Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины
19.11.2024, 07:50 15
Футбол
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
18.11.2024, 08:15
Бокс
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
19.11.2024, 16:14 12
Футбол
Известный снукерист получил дисквалификацию на 5 лет за договорняки
Известный снукерист получил дисквалификацию на 5 лет за договорняки
18.11.2024, 08:53
Снукер
Чемпион чемпионов. Марк Уильямс поднял над головой трофей в 49 лет
Чемпион чемпионов. Марк Уильямс поднял над головой трофей в 49 лет
18.11.2024, 07:05 4
Снукер
«Он не больше меня». Обладатель титулов WBA и WBO бросил вызов Усику
«Он не больше меня». Обладатель титулов WBA и WBO бросил вызов Усику
18.11.2024, 00:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем