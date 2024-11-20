19 ноября состоялся матч 6-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в Азии, в котором встретились сборные Индонезии и Саудовской Аравии.

Сборная Индонезии одержала уверенную победу со счётом 2:0. Игра прошла на стадионе «Утама Гелора Бунг Карно» в Джакарте.

Эта победа позволила Индонезии набрать 6 очков и продолжить борьбу за выход в следующий этап. Саудовская Аравия остаётся на 4-й позиции с 6 очками.

Квалификация ЧМ-2026. Азия.

6-й тур. 19 ноября. Группа С

Индонезия – Саудовская Аравия – 2:0

Голы: Марселино Фердинан, 32, 57

Видеообзор матча: