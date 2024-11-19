Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Все решилось в последнем туре. Уэльс эпично обогнал Турцию
Лига наций УЕФА. Лига B
Черногория
19.11.2024 21:45 – FT 3 : 1
Турция
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
19 ноября 2024, 23:43 | Обновлено 20 ноября 2024, 01:22
1268
3

Все решилось в последнем туре. Уэльс эпично обогнал Турцию

Состоялись матчи 6-го тура Лиги наций

19 ноября 2024, 23:43 | Обновлено 20 ноября 2024, 01:22
1268
3
Все решилось в последнем туре. Уэльс эпично обогнал Турцию
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 19 ноября состоялся матч заключительного тура Четвертой группы дивизиона В Лиги наций между сборными Черногории и Турции.

Хет-триком в этом матче отличился Никола Крстович. Турция ответила голом Кенана Йылдыза.

В параллельном матче Уэльс принимал Исландию.

За хозяев дублем отличился Лиам Каллен, также голы забили Бреннан Джонсон и Гарри Уилсон. Гости ответили голом Андри Гудьонсена.

В таблице Уэльс занял первое место с 12 очками. Турция набрала 11 очков и заняла вторую позицию. Сборная Исландии, имея в своем активе семь очков, заняла третье место. Сборная Черногории с 3 очками вылетела в дивизион С.

Лига наций. 6-й тур. 19 ноября

Дивизион В. Группа 4

Черногория – Турция – 3:1

Голы: Крстович, 29, 45, 74 – Йылдыз, 37

Уэльс – Исландия – 4:1

Голы: Каллен, 32, 45+1, Джонсон, 65, Уилсон, 79 – Гудьонсен, 8

По теме:
Что светит сборной Украины? Определены корзины посева для жребия отбора ЧМ
РЕБРОВ: «Эксперименты? Считаю, что мы справились с обеими задачами»
Сергей РЕБРОВ: «Мы вышли в плей-офф! Это было очень сложно»
сборная Уэльса по футболу сборная Турции по футболу сборная Черногории по футболу сборная Исландии по футболу Лига наций
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Реале сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе. Летом будет трансфер
Футбол | 19 ноября 2024, 08:32 8
В Реале сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе. Летом будет трансфер
В Реале сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе. Летом будет трансфер

Винисиус, вероятно, покинет команду

Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
Футбол | 19 ноября 2024, 23:38 206
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию
Вымучили победу и второе место. Украина все же переиграла Албанию

Стартовали отлично, но второй тайм был ужасным

Турнирные расклады. Что нужно сборной Украины в матче против Албании?
Футбол | 19.11.2024, 11:00
Турнирные расклады. Что нужно сборной Украины в матче против Албании?
Турнирные расклады. Что нужно сборной Украины в матче против Албании?
Аргентина – Перу. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 20.11.2024, 01:01
Аргентина – Перу. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Аргентина – Перу. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя
Бокс | 19.11.2024, 07:22
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя
Известны гонорары Усика и Фьюри за реванш. Большая разница от первого боя
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
Чорногорія "грюкнула дверима",нуу по лобі турків.
Ответить
+2
shakhtarforewer
Турки обхезались)
Ответить
+1
Gargantua81
турки в своем репертуаре
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины
Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины
19.11.2024, 07:50 15
Футбол
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
Пол заплатит Майку Тайсону огромную сумму после боя. Что случилось?
18.11.2024, 08:15
Бокс
Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
18.11.2024, 07:48 4
Футбол
Майк Тайсон установил рекорд в проигранном бою. Как такое возможно?
Майк Тайсон установил рекорд в проигранном бою. Как такое возможно?
18.11.2024, 21:18 2
Бокс
Интер Майами провалился в плей-офф. Но все можно исправить
Интер Майами провалился в плей-офф. Но все можно исправить
18.11.2024, 12:08 1
Футбол
Джон ДЖОНС: «Майк Тайсон – ты грязная сволочь»
Джон ДЖОНС: «Майк Тайсон – ты грязная сволочь»
18.11.2024, 16:12 1
Бокс
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
После 3:0 в первом тайме. Шахтер не сумел обыграть тернопольскую Ниву
19.11.2024, 16:14 12
Футбол
«Делает историю». Уайт рассказал, на кого бы поставил во 2 бою Усик – Фьюри
«Делает историю». Уайт рассказал, на кого бы поставил во 2 бою Усик – Фьюри
19.11.2024, 01:05
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем