Все решилось в последнем туре. Уэльс эпично обогнал Турцию

Вечером 19 ноября состоялся матч заключительного тура Четвертой группы дивизиона В Лиги наций между сборными Черногории и Турции.

Хет-триком в этом матче отличился Никола Крстович. Турция ответила голом Кенана Йылдыза.

В параллельном матче Уэльс принимал Исландию.

За хозяев дублем отличился Лиам Каллен, также голы забили Бреннан Джонсон и Гарри Уилсон. Гости ответили голом Андри Гудьонсена.

В таблице Уэльс занял первое место с 12 очками. Турция набрала 11 очков и заняла вторую позицию. Сборная Исландии, имея в своем активе семь очков, заняла третье место. Сборная Черногории с 3 очками вылетела в дивизион С.

Лига наций. 6-й тур. 19 ноября

Дивизион В. Группа 4

Черногория – Турция – 3:1

Голы: Крстович, 29, 45, 74 – Йылдыз, 37

Уэльс – Исландия – 4:1

Голы: Каллен, 32, 45+1, Джонсон, 65, Уилсон, 79 – Гудьонсен, 8