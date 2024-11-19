Все решилось в последнем туре. Уэльс эпично обогнал Турцию
Состоялись матчи 6-го тура Лиги наций
Вечером 19 ноября состоялся матч заключительного тура Четвертой группы дивизиона В Лиги наций между сборными Черногории и Турции.
Хет-триком в этом матче отличился Никола Крстович. Турция ответила голом Кенана Йылдыза.
В параллельном матче Уэльс принимал Исландию.
За хозяев дублем отличился Лиам Каллен, также голы забили Бреннан Джонсон и Гарри Уилсон. Гости ответили голом Андри Гудьонсена.
В таблице Уэльс занял первое место с 12 очками. Турция набрала 11 очков и заняла вторую позицию. Сборная Исландии, имея в своем активе семь очков, заняла третье место. Сборная Черногории с 3 очками вылетела в дивизион С.
Лига наций. 6-й тур. 19 ноября
Дивизион В. Группа 4
Черногория – Турция – 3:1
Голы: Крстович, 29, 45, 74 – Йылдыз, 37
Уэльс – Исландия – 4:1
Голы: Каллен, 32, 45+1, Джонсон, 65, Уилсон, 79 – Гудьонсен, 8
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