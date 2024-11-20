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Лига наций УЕФА. Лига B
Уэльс
19.11.2024 21:45 – FT 4 : 1
Исландия
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Лига наций
20 ноября 2024, 05:13 |
48
0

Уэльс – Исландия – 4:1. Кто оформил дубль? Видео голов и обзор матча

Видеообзор матча 6-го тура Лиги наций 2024/25

20 ноября 2024, 05:13 |
48
0
Уэльс – Исландия – 4:1. Кто оформил дубль? Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

19 ноября состоялся матч 6-го тура группы 4 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Уэльса и Исландии.

Поединок прошел на стадионе Кардифф Сити. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в этой встрече оформил Лиам Каллен. Еще по одному голу за британскую команду забили Бреннан Джонсон и Гарри Уилсон. У гостей единственным мячом отличился Андри Гудьонсен.

Лига наций 2024/25. Дивизион А

Группа 4. 6-й тур, 19 ноября

Уэльс – Исландия – 4:1

Голы: Каллен, 32, 45+1, Джонсон, 65, Уилсон, 79 – Гудьонсен, 8

Видеообзор матча:

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Уилсон (Уэльс).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Уэльс).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Лиам Каллен (Уэльс).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Лиам Каллен (Уэльс).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Андри Гудйонсен (Исландия).
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Бреннан Джонсон Гарри Уилсон видео голов и обзор Лига наций сборная Уэльса по футболу сборная Исландии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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