19 ноября состоялся матч 6-го тура группы 4 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Уэльса и Исландии.

Поединок прошел на стадионе Кардифф Сити. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

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Дубль в этой встрече оформил Лиам Каллен. Еще по одному голу за британскую команду забили Бреннан Джонсон и Гарри Уилсон. У гостей единственным мячом отличился Андри Гудьонсен.

Лига наций 2024/25. Дивизион А

Группа 4. 6-й тур, 19 ноября

Уэльс – Исландия – 4:1

Голы: Каллен, 32, 45+1, Джонсон, 65, Уилсон, 79 – Гудьонсен, 8

Видеообзор матча: