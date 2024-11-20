Уэльс – Исландия – 4:1. Кто оформил дубль? Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча 6-го тура Лиги наций 2024/25
19 ноября состоялся матч 6-го тура группы 4 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Уэльса и Исландии.
Поединок прошел на стадионе Кардифф Сити. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.
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Дубль в этой встрече оформил Лиам Каллен. Еще по одному голу за британскую команду забили Бреннан Джонсон и Гарри Уилсон. У гостей единственным мячом отличился Андри Гудьонсен.
Лига наций 2024/25. Дивизион А
Группа 4. 6-й тур, 19 ноября
Уэльс – Исландия – 4:1
Голы: Каллен, 32, 45+1, Джонсон, 65, Уилсон, 79 – Гудьонсен, 8
Видеообзор матча:
События матча
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