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  4. Лучший – украинец. Известны оценки решающего матча Албания – Украина
Лига наций
20 ноября 2024, 00:14 |
2495
4

Лучший – украинец. Известны оценки решающего матча Албания – Украина

Наибольшее признание получил Александр Зинченко

20 ноября 2024, 00:14 |
2495
4
Лучший – украинец. Известны оценки решающего матча Албания – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

19 ноября в Тиране прошел поединок 6-го тура Лиги наций между сборными Албании и Украины.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская команда одержала победу со счетом 2:1 и заняла второе место в своей группе.

После завершения матча авторитетный портал WhoScored выбрал автора первого гола в игре Александра Зинченко героем поединка, оценив его выступление в 7.9 баллов. Высокие баллы среди украинцев получили также Роман Яремчук (7.5) и Георгий Судаков (7.1).

В Албании по семь баллов от WhoScored получили голкипер Томас Стракоша и хавбек Кристиан Асллани.

Оценки матча Албания – Украина от WhoScored

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WhoScored оценки сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Роман Яремчук Александр Зинченко Лига наций Албания - Украина Георгий Судаков Томас Стракоша Кристьян Асллани
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 4
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Donchanin
Яремчук
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0
Andy_P
Забарний.
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0
apepa
В пользу Зинченко сыграл тот факт что он игрок Арсенал. А я бы лучшим Калюжного назвал!
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0
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