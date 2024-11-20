Лучший – украинец. Известны оценки решающего матча Албания – Украина

19 ноября в Тиране прошел поединок 6-го тура Лиги наций между сборными Албании и Украины.

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Украинская команда одержала победу со счетом 2:1 и заняла второе место в своей группе.

После завершения матча авторитетный портал WhoScored выбрал автора первого гола в игре Александра Зинченко героем поединка, оценив его выступление в 7.9 баллов. Высокие баллы среди украинцев получили также Роман Яремчук (7.5) и Георгий Судаков (7.1).

В Албании по семь баллов от WhoScored получили голкипер Томас Стракоша и хавбек Кристиан Асллани.

Оценки матча Албания – Украина от WhoScored