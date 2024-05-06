12.05.2024 18:30 - : -
Англия06 мая 2024, 09:07 | Обновлено 06 мая 2024, 09:09
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Манчестер Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 мая в 18:30 матч чемпионата Англии
06 мая 2024, 09:07 | Обновлено 06 мая 2024, 09:09
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В воскресенье, 12 мая, состоится матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.
Манчестер Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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