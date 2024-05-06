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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
12.05.2024 18:30 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 мая 2024, 09:07 | Обновлено 06 мая 2024, 09:09
210
0

Манчестер Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 мая в 18:30 матч чемпионата Англии

06 мая 2024, 09:07 | Обновлено 06 мая 2024, 09:09
210
0
Манчестер Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 12 мая, состоится матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед - Арсенал чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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