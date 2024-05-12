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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
12.05.2024 18:30 – FT 0 : 1
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 мая 2024, 18:47 | Обновлено 12 мая 2024, 22:02
1895
0

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1. Как забил Троссард. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 37-го тура АПЛ 2023/24

12 мая 2024, 18:47 | Обновлено 12 мая 2024, 22:02
1895
0
Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1. Как забил Троссард. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

12 мая состоялся матч 37-го тура АПЛ 2023/24 между командами «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» Лондон.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе «Олд Траффорд». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко провел весь матч на скамейке запасных.

❗️ Видео голов и моментов в матче доступны в Telegram!

АПЛ 2023/24. 37-й тур. 12 мая

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1

Гол: Троссард, 20

(новость обновляется)

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Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед - Арсенал видео голов и обзор Александр Зинченко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Леандро Троссард
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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