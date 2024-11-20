Вернулся в старт и забил гол. Назван Лев матча Албания – Украина

19 ноября состоялся матч последнего, 6-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Албании и Украины.

Поединок прошел на стадионе в Тиране. Игра завершилась со счетом 2:1 в сине-желтых.

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После завершения противостояния фанаты выбрали Льва матча. Им стал автор первого забитого мяча Александр Зинченко, который набрал 57% голосов.

Александр не играл в поединке против Грузии, а на матч с албанцами вышел с первых минут. После гола Зинченко показал футболку с номером 1000, напомнив всем, что уже 1000 дней идет полномасштабная война на территории Украины, которую развязала россия.