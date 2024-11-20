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Лига наций
20 ноября 2024, 00:05 | Обновлено 20 ноября 2024, 01:16
2024
4

Вернулся в старт и забил гол. Назван Лев матча Албания – Украина

Александр Зинченко забил первый гол для сине-желтых и набрал 57% голосов

20 ноября 2024, 00:05 | Обновлено 20 ноября 2024, 01:16
2024
4
Вернулся в старт и забил гол. Назван Лев матча Албания – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

19 ноября состоялся матч последнего, 6-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Албании и Украины.

Поединок прошел на стадионе в Тиране. Игра завершилась со счетом 2:1 в сине-желтых.

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После завершения противостояния фанаты выбрали Льва матча. Им стал автор первого забитого мяча Александр Зинченко, который набрал 57% голосов.

Александр не играл в поединке против Грузии, а на матч с албанцами вышел с первых минут. После гола Зинченко показал футболку с номером 1000, напомнив всем, что уже 1000 дней идет полномасштабная война на территории Украины, которую развязала россия.

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Александр Зинченко Лев матча сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Албания - Украина Лига наций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Gargantua81
для меня однозначно Забарный. Зинченко второй тайм провалил до замены.
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+5
Donchanin
Яремчук бiльш сподобався сьогоднi
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0
zizyyura
Забарний номер раз, Калюжний номер два, Зінченко-Яремчук номер три
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0
MrStepanovM .
виходить Назаренко і грає, виходить Шапаренко і косячить...
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-1
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