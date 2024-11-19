Китай – Япония – 1:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 6-го тура квалификации ЧМ-2026 в Азии
19 ноября состоялся матч 6-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в Азии, в котором встретились сборные Китая и Японии.
Сборная Японии одержала уверенную победу со счётом 3:1. Игра прошла на стадионе «Сямынь Байлу» в Китае.
Эта победа позволила Японии набрать 16 очков и продолжить удерживать первое место в группе С. Китай занимает последнее место с 6 очками.
Квалификация ЧМ-2026. Азия.
6-й тур. 19 ноября. Группа С
Китай – Япония – 1:3
Голы: Ляньмин Линь, 63 – Коки Огава 39, 54, Итакура, 45+6
Видеообзор матча:
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