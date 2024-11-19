19 ноября состоялся матч 6-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в Азии, в котором встретились сборные Китая и Японии.

Сборная Японии одержала уверенную победу со счётом 3:1. Игра прошла на стадионе «Сямынь Байлу» в Китае.

Эта победа позволила Японии набрать 16 очков и продолжить удерживать первое место в группе С. Китай занимает последнее место с 6 очками.

Квалификация ЧМ-2026. Азия.

6-й тур. 19 ноября. Группа С

Китай – Япония – 1:3

Голы: Ляньмин Линь, 63 – Коки Огава 39, 54, Итакура, 45+6

Видеообзор матча: