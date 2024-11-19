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ЧМ. Квалификация. Азия
Китай
19.11.2024 14:00 – FT 1 : 3
Япония
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19 ноября 2024, 23:43 | Обновлено 20 ноября 2024, 01:21
103
0

Китай – Япония – 1:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура квалификации ЧМ-2026 в Азии

19 ноября 2024, 23:43 | Обновлено 20 ноября 2024, 01:21
103
0
Китай – Япония – 1:3. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

19 ноября состоялся матч 6-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в Азии, в котором встретились сборные Китая и Японии.

Сборная Японии одержала уверенную победу со счётом 3:1. Игра прошла на стадионе «Сямынь Байлу» в Китае.

Эта победа позволила Японии набрать 16 очков и продолжить удерживать первое место в группе С. Китай занимает последнее место с 6 очками.

Квалификация ЧМ-2026. Азия.

6-й тур. 19 ноября. Группа С

Китай – Япония – 1:3

Голы: Ляньмин Линь, 63 – Коки Огава 39, 54, Итакура, 45+6

Видеообзор матча:

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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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