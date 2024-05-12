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Англия
12 мая 2024, 19:05 | Обновлено 12 мая 2024, 19:06
1093
0

ВИДЕО. Арсенал вышел вперед в матче против Манчестер Юнайтед на 20-й минуте

Леандро Троссард забил в ворота «красных дьяволов» после передачи Кая Хаверца

12 мая 2024, 19:05 | Обновлено 12 мая 2024, 19:06
1093
0
ВИДЕО. Арсенал вышел вперед в матче против Манчестер Юнайтед на 20-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

12 мая проходит матч 37-го тура АПЛ 2023/24 между командами «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» Лондон.

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Поединок проходит на стадионе «Олд Траффорд». Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Арсенал вышел вперед в матче против Манчестер Юнайтед на 20-й минуте

На 20-й минуте счет открыл Леандро Троссард. Голевой пас на него отдал Кай Хаверц.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко остался на скамейке запасных.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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