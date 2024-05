12 мая проходит матч 37-го тура АПЛ 2023/24 между командами «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» Лондон.

Поединок проходит на стадионе «Олд Траффорд». Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Арсенал вышел вперед в матче против Манчестер Юнайтед на 20-й минуте

На 20-й минуте счет открыл Леандро Троссард. Голевой пас на него отдал Кай Хаверц.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко остался на скамейке запасных.

HE CAN'T STOP SCORING!



Havertz squares for Trossard to tap home and give us the lead 🤩



🔴 0-1 🟡 (20) pic.twitter.com/URJucg83km