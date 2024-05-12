ВИДЕО. Арсенал вышел вперед в матче против Манчестер Юнайтед на 20-й минуте
Леандро Троссард забил в ворота «красных дьяволов» после передачи Кая Хаверца
12 мая проходит матч 37-го тура АПЛ 2023/24 между командами «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» Лондон.
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Поединок проходит на стадионе «Олд Траффорд». Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
❗️ ВИДЕО. Арсенал вышел вперед в матче против Манчестер Юнайтед на 20-й минуте
На 20-й минуте счет открыл Леандро Троссард. Голевой пас на него отдал Кай Хаверц.
Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко остался на скамейке запасных.
HE CAN'T STOP SCORING!— Arsenal (@Arsenal) May 12, 2024
Havertz squares for Trossard to tap home and give us the lead 🤩
🔴 0-1 🟡 (20) pic.twitter.com/URJucg83km
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