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Лига наций
20 ноября 2024, 00:25 | Обновлено 20 ноября 2024, 01:14
1136
20

РЕБРОВ: «Даже если мы будем в финале Евро, то все равно будет критика»

Главный тренер сборной Украины коротко прокомментировал победу команды над Албанией

20 ноября 2024, 00:25 | Обновлено 20 ноября 2024, 01:14
1136
20
РЕБРОВ: «Даже если мы будем в финале Евро, то все равно будет критика»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

19 ноября состоялся матч последнего, 6-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Албании и Украины.

Поединок прошел на стадионе в Тиране. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи наставник украинской национальной команды Сергей Ребров во флеш-интервью коротко прокомментировал результат матча:

«Как вы сказали, главное – победа. Очень сложно играть раз в два дня. Я вижу состояние игроков, их процесс восстановления. Игроки Шахтера и Динамо в очень тяжелом состоянии. Очень много переездов, поэтому, к сожалению, имеем очень много микроповреждений. Да, было два разных тайма, но результат сегодня был очень важен.

Команда почувствовала облегчение после первого гола, но был очень важен и второй мяч. Получили уверенность в первом тайме и во второй 45-минутке никто не говорил садиться.

Я считаю, что во втором тайме именно сборная Албании больше, со свежими игроками, которые предоставили больше интенсивности, старалась нас прессинговать, и было тяжело. И также, как и в матче с Грузией, было очень много брака и очень много потерь мяча.

Влияет ли чемпионат Украины на то, что игроки устали? Это же не только чемпионат Украины. Вы видите, как я сказал, ведущие команды Украины, которая делегируют очень много игроков, такие как Шахтер и Динамо, они играют в очень тяжелом режиме. Поэтому я благодарен футболистам, которые отдали все силы на поле, и все силы на победу.

Критика и как оцениваю выступления в Лиге наций? Критика всегда будет. Даже если мы будем в финале чемпионате Европы, то критика будет всегда. Поэтому очень важно работать, отдаваться полностью и игрокам, и тренерскому штабу. Тогда будет результат.

Я и раньше говорил, что Лига наций – важный турнир, мы имеем шанс попасть на чемпионат мира и через Лигу наций. Я очень благодарен игрокам, которых мы в первых раз вызывали на сбор. Сегодня вот Алексей Сыч, который вышел на замену. На многих игроков, которые не получили практики в игр, мы смотрели в тренировочном процессе. Это было очень важно для будущего этапа отбора на чемпионат мира».

Видеообзор матча Албания – Украина (1:2)

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сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Албания - Украина Лига наций Сергей Ребров
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 20
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DK1970
А ти виведи команду у фінал Євро... бла-бла-бла. Не муч людей і сам не мучся
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+6
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Первый Среди Равных
В фіналі Євро? АХАХАХА Чувак, ти з таким складом дивом не в Лізі Ц, ти з таким складом мучився 180 хвилин з Мальтою і 180 хвилин з Македонією, нічого подібного не було навіть в самі темні часи українського футболу і української збірної, який фінал Євро, тобі треба якийсь храм збудувати в честь Фортуни чи футбольних Богів шо ти так відскакуєш щоб з такою днищенською грою ще й триматися на плаву в турнірах. Хоча реально з такою збірною можна було б виходити в фінал Євро з іншим тренером, цілком реально! 
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+3
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Gargantua81
чудом не вылетел в группу С. команда ведя в счете вообще не способна контролировать мяч, сразу низкий блок и на отбой даже с Албанией.
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+1
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Серж
Пока вас Албания гоняет. Сережа, не будь идиотом, время есть, возьми себе нормального тактика в команду, не позорься.
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+1
MrStepanovM .
Найбільш не зрозуміле чому ці хлопці іноді просто не грають! Адже насправді вони можуть грати! Вони показували досить добру гру навіть при Реброві. Я досі не розумію чому вони не можуть стабільно грати добре. Я не розумію досі як вони просрали Румунії. Сранїй Румунії! Вони періодично влаштовують ганьбу, частенько валідол, але ж вони бляха, вміють грати! 
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0
Первый Среди Равных
Клоун, твоя збірна зіграла за 6 ігор півтора-два хороших тайма, і так пощастило що цього виявилось достатньо щоб не попасти на два нижній місця. 
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0
Alex T
По факту если б не фарт, то мы были бы и должны были быть в див С. Шо он мелет?
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0
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Sergei Aalst
так вы научите игроков во втором тайме не сдуваться! каждый матч одно и тоже! психолог есть в команде или нет? а сейчас посадить команду перед монитором и раз двадцать дать просмотреть первый матч с чехами!!! ничья и мы бы первые! каждый отбор начинают на раслабоне,психолгов наймите в команду
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0
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Nick.Grabowski
Ніхто не критикує просто так. Тим більше збірну Україну з футболу.
Сумніваюсь, що хтось сильно критикував ДК в 1997 році після перемоги над Барселоною 3-0 та 0-4 (де Ребров забив по голу в кожному матчі).
Напевно не просто так вболівальники критикують, є якісь причина для цього. Потрібно конструктивно дивитися на критику, якщо вона щира, адекватна та предметна. 
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0
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antt
так все класно що лише фінал Євро. Якби знов четверте місце був би повний провал. Третє, можливий провал
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0
apepa
Пошёл вон из сборной ублюдок кацапский!
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-3
Олександр Кохан
Респект тренере!Чекаємо жереб!
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-7
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