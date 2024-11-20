РЕБРОВ: «Даже если мы будем в финале Евро, то все равно будет критика»

19 ноября состоялся матч последнего, 6-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Албании и Украины.

Поединок прошел на стадионе в Тиране. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи наставник украинской национальной команды Сергей Ребров во флеш-интервью коротко прокомментировал результат матча:

«Как вы сказали, главное – победа. Очень сложно играть раз в два дня. Я вижу состояние игроков, их процесс восстановления. Игроки Шахтера и Динамо в очень тяжелом состоянии. Очень много переездов, поэтому, к сожалению, имеем очень много микроповреждений. Да, было два разных тайма, но результат сегодня был очень важен.

Команда почувствовала облегчение после первого гола, но был очень важен и второй мяч. Получили уверенность в первом тайме и во второй 45-минутке никто не говорил садиться.

Я считаю, что во втором тайме именно сборная Албании больше, со свежими игроками, которые предоставили больше интенсивности, старалась нас прессинговать, и было тяжело. И также, как и в матче с Грузией, было очень много брака и очень много потерь мяча.

Влияет ли чемпионат Украины на то, что игроки устали? Это же не только чемпионат Украины. Вы видите, как я сказал, ведущие команды Украины, которая делегируют очень много игроков, такие как Шахтер и Динамо, они играют в очень тяжелом режиме. Поэтому я благодарен футболистам, которые отдали все силы на поле, и все силы на победу.

Критика и как оцениваю выступления в Лиге наций? Критика всегда будет. Даже если мы будем в финале чемпионате Европы, то критика будет всегда. Поэтому очень важно работать, отдаваться полностью и игрокам, и тренерскому штабу. Тогда будет результат.

Я и раньше говорил, что Лига наций – важный турнир, мы имеем шанс попасть на чемпионат мира и через Лигу наций. Я очень благодарен игрокам, которых мы в первых раз вызывали на сбор. Сегодня вот Алексей Сыч, который вышел на замену. На многих игроков, которые не получили практики в игр, мы смотрели в тренировочном процессе. Это было очень важно для будущего этапа отбора на чемпионат мира».

Видеообзор матча Албания – Украина (1:2)