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Лига наций
19 ноября 2024, 23:59 | Обновлено 20 ноября 2024, 00:30
6702
24

Итоги Лиги наций. Все таблицы: кто может стать соперником Украины в плей-оф

Вечером 19 ноября завершился групповой этап Лиги наций

19 ноября 2024, 23:59 | Обновлено 20 ноября 2024, 00:30
6702
24
Итоги Лиги наций. Все таблицы: кто может стать соперником Украины в плей-оф
УАФ

Вечером 19 ноября завершился групповой этап Лиги наций. В Тиране состоялся поединок 6-го тура между сборными Албании и Украины (1:2).

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Александр Зинченко вывел сборную Украину вперед в Албании уже на 5-й минуте. На 10-й минуте Роман Яремчук удвоил преимущество сине-желтых. Во втором тайме албанцы отыграли один мяч.

Поскольку Чехия одолела Грузию (2:1), украинская команда заняла 2-е место в квартете и сыграет в плей-офф за право выхода в Лигу A.

Итоговое положение: Чехия (11 очков), Украина (8), Грузия (7), Албания (7).

Соперниками сборной Украины могут стать команды, занявшие 3-е место в Лиге A:

  • Шотландия, Бельгия, Венгрия, Сербия

Жеребьевка состоится 22 ноября в 13:00 в швейцарском Ньоне.

⚽️ Лига наций. 6-й тур, 19 ноября

🔹 Лига A

  • 21:45. Босния и Герцеговина – Нидерланды – 1:1
  • 21:45. Венгрия – Германия – 1:1

🔹 Лига B

  • 21:45. Албания – Украина – 1:2

Голы: Байрами, 75 (пен) – Зинченко, 5, Яремчук, 10

  • 21:45. Уэльс – Исландия – 4:1
  • 21:45. Чехия – Грузия – 2:1
  • 21:45. Черногория – Турция – 3:1

🔹 Лига C

  • 21:45. Словакия – Эстония – 1:0
  • 21:45. Швеция – Азербайджан – 6:0

🔹 Лига D

  • 21:45. Мальта – Андорра – 0:0

🏆 Турнирные таблицы

Лига A

Лига B

Лига C

Лига D

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сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Албания - Украина статистические расклады выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 24
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MrStepanovM .
ще нещодавно бодалися з Шотландією...добре зіграли на Хайбері у кваліфікації, але не змогли зламати згодом їх захист і поступились першим місцем в групі...як на мене це найбільш привабливий суперник
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Gargantua81
даже не знаю у кого из этих мы можем выиграть с такой игрой.
возможно у Бельгии, у них явный кризис.
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+2
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Spaceman
Цікаво, у кого це спірт юа спиздив оновлену турнірну таблицю?
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+1
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Donchanin
Тiльки б не угорцi. Решта можна грати
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+1
Первый Среди Равных
Три суперника із 4-х - халява. Вітаємо Реброва. 
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+1
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LEOLEO
Звичайно Бельгія
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+1
Remark
Треба сербів, тоді буде як Динамо з Партизаном.
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0
BATI-GOOOOOL
А я вважаю що ми можемо як обіграти любу цю команду так і програти,але всеж хотілося у суперники команди які підтримують "рузьский мир" мотівація у гравців буде запредельна.
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0
Олег Мандрівник
С Бельгией будет вынос в одну калитку с таким физруком
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0
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antt
Але цікаво були на четвертому місці постійно майже. Перший албанцям програли також 1:2 як вони сьогодні. І гол був на рахунку - Юхима, який сьогодні записав собі асист. От це головний результативний гравець з албанцями як мудрик з грузинами. Який там взагалі не грав. І чехи виправилися. Тому їм сьогодні виграш був двічі потрібен.
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0
Avaksi
Треба Бельгія 
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0
дыряво с пердя 🤣
Пенс ремар очик, а если венгры, то будет как дыр очка и френцварош  
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-1
mk1308
якщо бути реалістом - ліга А нам поки не треба. Шансів там не багато. Ліга В це наш рівень на даний момент
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-2
apepa
Все соперники проходные если уберут физрука дауна реброффа!
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-3
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