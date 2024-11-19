Итоги Лиги наций. Все таблицы: кто может стать соперником Украины в плей-оф

Вечером 19 ноября завершился групповой этап Лиги наций. В Тиране состоялся поединок 6-го тура между сборными Албании и Украины (1:2).

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Александр Зинченко вывел сборную Украину вперед в Албании уже на 5-й минуте. На 10-й минуте Роман Яремчук удвоил преимущество сине-желтых. Во втором тайме албанцы отыграли один мяч.

Поскольку Чехия одолела Грузию (2:1), украинская команда заняла 2-е место в квартете и сыграет в плей-офф за право выхода в Лигу A.

Итоговое положение: Чехия (11 очков), Украина (8), Грузия (7), Албания (7).

Соперниками сборной Украины могут стать команды, занявшие 3-е место в Лиге A:

Шотландия, Бельгия, Венгрия, Сербия

Жеребьевка состоится 22 ноября в 13:00 в швейцарском Ньоне.

⚽️ Лига наций. 6-й тур, 19 ноября

🔹 Лига A

21:45. Босния и Герцеговина – Нидерланды – 1:1

21:45. Венгрия – Германия – 1:1

🔹 Лига B

21:45. Албания – Украина – 1:2

Голы: Байрами, 75 (пен) – Зинченко, 5, Яремчук, 10

21:45. Уэльс – Исландия – 4:1

21:45. Чехия – Грузия – 2:1

21:45. Черногория – Турция – 3:1

🔹 Лига C

21:45. Словакия – Эстония – 1:0

21:45. Швеция – Азербайджан – 6:0

🔹 Лига D

21:45. Мальта – Андорра – 0:0

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