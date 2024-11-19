Итоги Лиги наций. Все таблицы: кто может стать соперником Украины в плей-оф
Вечером 19 ноября завершился групповой этап Лиги наций
Вечером 19 ноября завершился групповой этап Лиги наций. В Тиране состоялся поединок 6-го тура между сборными Албании и Украины (1:2).
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Александр Зинченко вывел сборную Украину вперед в Албании уже на 5-й минуте. На 10-й минуте Роман Яремчук удвоил преимущество сине-желтых. Во втором тайме албанцы отыграли один мяч.
Поскольку Чехия одолела Грузию (2:1), украинская команда заняла 2-е место в квартете и сыграет в плей-офф за право выхода в Лигу A.
Итоговое положение: Чехия (11 очков), Украина (8), Грузия (7), Албания (7).
Соперниками сборной Украины могут стать команды, занявшие 3-е место в Лиге A:
- Шотландия, Бельгия, Венгрия, Сербия
Жеребьевка состоится 22 ноября в 13:00 в швейцарском Ньоне.
⚽️ Лига наций. 6-й тур, 19 ноября
🔹 Лига A
- 21:45. Босния и Герцеговина – Нидерланды – 1:1
- 21:45. Венгрия – Германия – 1:1
🔹 Лига B
- 21:45. Албания – Украина – 1:2
Голы: Байрами, 75 (пен) – Зинченко, 5, Яремчук, 10
- 21:45. Уэльс – Исландия – 4:1
- 21:45. Чехия – Грузия – 2:1
- 21:45. Черногория – Турция – 3:1
🔹 Лига C
- 21:45. Словакия – Эстония – 1:0
- 21:45. Швеция – Азербайджан – 6:0
🔹 Лига D
- 21:45. Мальта – Андорра – 0:0
🏆 Турнирные таблицы
Лига A
Лига B
Лига C
Лига D
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