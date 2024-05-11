ВИДЕО. Обнародован момент, после которого Шахтер заработал пенальти
Судаков реализовал одиннадцатиметровый на 33-й минуте
В субботу, 11 мая, проходит матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Шахтер» и «Динамо».
Игра проходит на стадионе «Арена Львов».
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Единственный гол в первом тайме на 33-й минуте забил Георгий Судаков, реализовав пенальти.
Пресс-служба УПЛ ТВ обнародовала момент, после которого были назначены пенальти у ворот «Динамо». Мяч после удара Даниила Сикана попал в руку Константину Вивчаренко и рефери после просмотра VAR решил назначить одиннадцатиметровый.
ВИДЕО. Был ли фол? Обнародован момент, после которого Шахтер заработал пенальти
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