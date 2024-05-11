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Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 19:12 | Обновлено 11 мая 2024, 19:17
4643
0

ВИДЕО. Обнародован момент, после которого Шахтер заработал пенальти

Судаков реализовал одиннадцатиметровый на 33-й минуте

11 мая 2024, 19:12 | Обновлено 11 мая 2024, 19:17
4643
0
ВИДЕО. Обнародован момент, после которого Шахтер заработал пенальти
УПЛ ТБ

В субботу, 11 мая, проходит матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Шахтер» и «Динамо».

Игра проходит на стадионе «Арена Львов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Единственный гол в первом тайме на 33-й минуте забил Георгий Судаков, реализовав пенальти.

Пресс-служба УПЛ ТВ обнародовала момент, после которого были назначены пенальти у ворот «Динамо». Мяч после удара Даниила Сикана попал в руку Константину Вивчаренко и рефери после просмотра VAR решил назначить одиннадцатиметровый.

ВИДЕО. Был ли фол? Обнародован момент, после которого Шахтер заработал пенальти

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев видео Георгий Судаков Константин Вивчаренко Даниил Сикан пенальти VAR
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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