ВИДЕО. Обнародован момент, после которого Шахтер заработал пенальти

В субботу, 11 мая, проходит матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Шахтер» и «Динамо».

Игра проходит на стадионе «Арена Львов».

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Единственный гол в первом тайме на 33-й минуте забил Георгий Судаков, реализовав пенальти.

Пресс-служба УПЛ ТВ обнародовала момент, после которого были назначены пенальти у ворот «Динамо». Мяч после удара Даниила Сикана попал в руку Константину Вивчаренко и рефери после просмотра VAR решил назначить одиннадцатиметровый.



ВИДЕО. Был ли фол? Обнародован момент, после которого Шахтер заработал пенальти