Первое золото и профессиональный прогресс Пушича

В субботу, 11 мая, чемпионская интрига в украинской Премьер-лиге сезона-2023/24 исчерпала себя полностью. Победа «Шахтера» над «Динамо» со счетом 1:0 во Львове привела к тому, что за два тура до финиша преимущество «горняков» над «бело-синими» в турнирной таблице оказалось равно 7 очкам, что отыграть уже просто нереально.

«Горняки» добыли свое пятнадцатое чемпионство в истории, и по этому компоненту отстают от «Динамо» теперь лишь на один титул. Впрочем, для главного тренера «оранжево-черных» Марино Пушича именно это «золото» является самым важным. Дело в том, что оно стало первым в самостоятельной тренерской карьере для 52-летнего боснийского специалиста, если вести речь об успехах на элитарном уровне. В Нидерландах Пушич ранее (если точнее, то в сезоне-2018/19) брал первое место с «Твенте», но это было во втором по силе дивизионе, поэтому именно нынешнее «золото» с «Шахтером» является для Марино особенным.

Стоит вспомнить, как Пушич вообще объявился в Украине. Текущий сезон «Шахтер» начинал под руководством нидерландца Патрика ван Леувена, которому был доверен тренерский «мостик» донецкой команды, решившей распрощаться с Игорем Йовичевичем. Хорватский коуч в сезоне-2022/23 привел «горняков» к неожиданному для многих чемпионству (тогда «Шахтер» потерял практически всех своих топовых легионеров, и был вынужден в авральном порядке собирать фактически новую команду и делать ставку на украинцев и молодежь, с управлением которыми Йовичевич справился очень и очень неплохо), однако летом был отправлен в отставку, ставшую не менее сенсационной.

Если Йовичевичу, по слухам, не простили провальное выступление в плей-офф Лиги Европы, где «Шахтер» на стадии 1/8 финала был буквально унижен «Фейеноордом» (1:1, 1:7), в котором «горняки» впоследствии и присмотрели для себя Пушича, то пришедшему ему на смену ван Леувену боссы донецкого клуба указали на дверь прямо по ходу осенней части сезона. И это стало, пожалуй, главным откровением во всей истории взаимоотношений «оранжево-черных» со своими наставниками за последние пару десятков лет.

shakhtar.com. Марино Пушич

Пушич приходил в «Шахтер», когда команда занимала второе место в турнирной таблице УПЛ, а также имела крайне призрачные перспективы при демонстрируемом тогда уровне футбола пробиться хотя бы в плей-офф Лиги Европы, для чего требовалось финишировать третьими в группе Лиги чемпионов. С последней задачей Марино справился более чем достойно, и «Шахтер» даже до последнего тура претендовал на второе место, но все-таки не смог одолеть «Порту». А вот в Лиге Европы «горняки» вылетели уже в 1/16 финала, пропустив дальше по турнирной сетке «Марсель» (2:2, 1:3).

Столь ранний вылет из Лиги Европы стал, по сути, ключевым (а то и единым) минусом в премьерном сезоне Пушича в «Шахтере», ведь в национальном чемпионате по весне «горняки» начали демонстрировать выдающуюся стабильность в результатах. Безусловно, стоит выделять февральский резонансный матч против «Александрии», который фактически завершился ничьей, однако из-за безалаберности технического персонала «желто-черных» в итоге обернулся для подопечных Ротаня техническим поражением (0:3).

Та осечка оказалась единственной, которую допустил «Шахтер» при Пушиче в весеннем отрезке сезона в рамках УПЛ. После нее «горняки» до встречи с «Динамо» имели в активе 11-матчевую победную серию, продлить которую удалось и благодаря триумфу в отечественном «классическом».

При этом, в ряде поединков Пушич и его тренерский штаб по весне показали великолепное умение управлять командой в непростых ситуациях. Скажем, в перенесенном на весну поединке 10-го тура против «Зари» дончане вырвали победу со счетом 3:1 буквально в последние пять минут, и во многом благодаря грамотным заменам, которые произвел Пушич. Босниец бросил в бой в концовке поединка Лассину Траоре с Невертоном, и первый отличился двумя ассистами, а второй – установил финальный счет на табло, окончательно убив надежды луганчан хотя бы на ничью.

Когда через несколько дней в матче с ЛНЗ (3:0) травму получил Артем Бондаренко, Пушич в старте на «Черноморец» выпустил зимнего новобранца команды Марлона Гомеса, и тот едва ли не в одиночку растерзал оборону «моряков», отличившись хет-триком и принеся «оранжево-черным» более чем убедительную победу (4:1) в очередном перенесенном на весну поединке чемпионата.

Да, кто-то скажет, что с такой лавкой запасных, как у Пушича побеждать получалось бы даже у тренера-любителя, однако на самом деле, роль боснийского коуча в результатах «Шахтера» в чемпионате по весне действительно огромна, а самое важное, что стоит отмечать – это профессиональный и личностный прогресс, который продемонстрировал Марино.

Дело в том, что в сезоне-2018/19, когда Пушич вместе с «Твенте» выиграл «золото» во втором дивизионе чемпионата Нидерландов, боснийцу так и не удалось стать по-настоящему «своим» для футболистов команды из Энсхеде. В прессу попадала информация, что еще к декабрю Пушич стал едва ли не токсичной фигурой для «Твенте», где все-таки предпочли додержать коуча «в седле» до конца чемпионата, а уж затем отпустить на все четыре стороны. Журналисты писали, что Марино «не выдерживал давления и впадал в стресс», а вот официальные лица выражали другое мнение, однако также четко давали понять, что далее сотрудничать с боснийцем не собираются.

Из «Твенте» Пушич был уволен, несмотря на уверенное возвращение команды в Эредивизи, и контракт, срок действия которого на тот момент был рассчитан еще на один сезон. Тогда руководство клуба из Энсхеде дало понять, что более не находится на одной волне со специалистом, что и послужило поводом для расставания.

«В минувшем сезоне (2018/19 – прим. авт.) мы достигли нашей самой важной цели – возвращения в Эредивизи. Марино Пушич сыграл в этом ключевую роль. Это была трудная задача в трудных обстоятельствах. За это «Твенте» перед ним в огромном долгу. Однако клуб и Марино расходятся во взглядах на футбольную философию и ее реализацию в дальнейшем. Вот почему сейчас наши пути расходятся. Очевидно, это было непростое решение», – охарактеризовал ситуацию тогдашний технический директор «Твенте» Тед ван Леувен.

Иными словами, Пушич попросту не смог или не захотел искать компромиссные решения с руководством «Твенте» по ряду ключевых вопросов, и согласился на досрочный уход с компенсацией. Это, вероятно, закрыло для Марино дальнейшую немедленную возможность продолжения самостоятельной карьеры в качестве главного тренера, ведь вскоре босниец вернулся к второстепенным ролям, став ассистентом Арне Слота сперва в АЗ, а затем и в «Фейеноорде».

Сейчас, получив в «Шахтере» свой второй шанс на самоопределение в качестве главного тренера, Пушич продемонстрировал, что извлек урок из того, что случилось в «Твенте». Во-первых, за чуть более чем полгода работы с «горняками» про Марино никто и никогда не говорил, что босниец не справляется с давлением и испытывает стресс. И это при том, что нынешние условия работы в охваченной войной Украине и близко не стояли с тем, что ранее было у Пушича в «Твенте». Во-вторых, босниец показал, что умеет держать удар. После досадного вылета из Лиги Европы, а также де-факто ничьей с «Александрией» 52-летний коуч «горняков» не «поплыл», а очень быстро сумел собрать команду в единое целое, и выдал невероятную победную серию, которая завершилась триумфом в «классическом» матче против «Динамо» и досрочным чемпионством (о перспективе победы в Кубке также забывать не стоит, впрочем как и забегать вперед – тоже).

shakhtar.com. Футболисты Шахтера чествуют Марино Пушича

Наконец, в-третьих, Марино Пушич, кажется, осознал и еще одну жизненную истину, утверждающую, что от добра добра не ищут. По крайней мере, на текущий момент известно, что босниец отказался от двух весьма интригующих карьерных возможностей: не пожелал ухать в «Ливерпуль», где мог бы на правах ассистента вновь объединиться с Арне Слотом, а также отказал в возвращении «Фейеноорду», как раз подыскивающему замену для своего нынешнего коуча, уезжающего в скором времени на Туманный Альбион.

В «Шахтере» у Пушича дела действительно идут очень хорошо. В 26 матчах, которые «горняки» провели под руководством боснийца, было добыто 20 побед при 2 ничьих и лишь 4 поражениях. Разница мячей (58:24) также выглядит впечатляюще, равно как и показатель среднего количества очков, добытых Пушичем с «горняками» к настоящему моменту – по 2,38 за игру.

Сама команда имеет серьезные перспективы и потенциал. Глобально Пушичу не нужно ничего перестраивать, да и поиск обновленной модели игры, без Тараса Стапененко, босниец по весне, кажется, уже успешно завершил, из-за чего 34-летний ветеран начал говорить про желание проводить на поле больше времени, вскользь намекая на возможный уход грядущим летом.

Нынешний костяк «Шахтера» составляют игроки в возрасте от 18 до 24 лет, а 28-летний Матвиенко на фоне большинства товарищей по команде выглядит уже своего рода «дедом», хотя он отдал футболу далеко не все, на что способен, и имеет потенциал провести на высоком уровне еще сезонов пять, шесть или даже семь.

Важно и то, что в самой команде, в отличие от описываемой выше ситуации в «Твенте», Пушича, по-видимому, ценят и уважают. Это следует из недавнего интервью Александра Зубкова, в котором тот объяснил, что изменилось в игровых концепциях «горняков» после ухода зацикленного на дисциплине Патрика ван Леувена и прихода на тренерский «мостик» Пушича.

«Пушич дал нам больше свободы. Изменил структуру игры. Особенно при переходе из обороны в атаку. В частности, наши крайние защитники начали действовать более узко. Это позволяет лучше подготовиться к переходному элементу», – заявил Зубков.

shakhtar.com. Александр Зубков (слева) и Марино Пушич

И пускай все эти метаморфозы не позволили «Шахтеру» с ходу оправдать ожиданий собственника клуба и выдать сенсационный результат в еврокубках, но и вылет «горняков» от «Марселя» не оказался таким унизительным, как произошло у Йовичевича в ситуации с «Фейеноордом».

Прямо сейчас Пушич выглядит как вполне гибкий с точки зрения реализации тактических замыслов наставник, который умеет находить общий язык, как с опытными, так и с молодыми футболистами, и – что главное – продолжает олицетворять себя с «Шахтером». Этот фактор позволяет боссам «горняков» планировать ближайшее будущее с гораздо большей уверенностью, чем в последние пару сезонов, и подыскивать потенциальных новичков на трансферном рынке с тем замыслом, что их прогрессом займется именно тренерский штаб во главе с Пушичем.

Безусловно, Пушич пока не выглядит специалистом, способным задержаться в «Шахтере» настолько же долго, как ранее это удалось Мирче Луческу. В какой-то момент коуч может банально пожелать все-таки перебраться в один из топ-чемпионатов Европы, если получит оттуда выгодное приглашение, или же результаты «горняков» могут начать стремительно ухудшаться, из-за чего клуб предпочтет пойти на кардинальные меры. Но сейчас важнее сосредоточиться вовсе не на этом, а именно на факте первого «золота», которое и открывает как Пушичу, так и его подопечным, практически безграничное пространство для дальнейшего прогресса. А вот последует ли он (прогресс) и если да, то каким окажется, мы, видимо, узнаем уже не раньше, чем в следующем сезоне…