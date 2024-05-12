В воскресенье, 12 мая, состоится поединок 28 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и житомирское «Полесье». Игра пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало – в 18:00.

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«Кривбасс» после ничьей «Руха» с ​​«Оболонью» уж точно не опустится ниже четвертого места и в следующем сезоне будет играть в еврокубках. Игра с «Полесьем» позволит досрочно оформить третье место, для этого криворожцам нужно просто победить. Теоретические шансы на еврокубки есть и у команды из Житомира, но, будем откровенны, вряд ли подопечные Щищенко туда попадут, хотя, конечно, в УПЛ вполне возможен и не такой сценарий.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – ​​​​​«Полесье» в украинской версии сайта.