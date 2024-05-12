Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Полесье. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Кривбасс
12.05.2024 18:00 - : -
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 мая 2024, 02:20 | Обновлено 12 мая 2024, 02:58
16
0

Кривбасс – Полесье. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 28 тура Украинской Премьер-лиги

12 мая 2024, 02:20 | Обновлено 12 мая 2024, 02:58
16
0
Кривбасс – Полесье. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 12 мая, состоится поединок 28 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и житомирское «Полесье». Игра пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Кривбасс» после ничьей «Руха» с ​​«Оболонью» уж точно не опустится ниже четвертого места и в следующем сезоне будет играть в еврокубках. Игра с «Полесьем» позволит досрочно оформить третье место, для этого криворожцам нужно просто победить. Теоретические шансы на еврокубки есть и у команды из Житомира, но, будем откровенны, вряд ли подопечные Щищенко туда попадут, хотя, конечно, в УПЛ вполне возможен и не такой сценарий.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – ​​​​​«Полесье» в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Первая лига. Поражение Металлиста, результативная победа аутсайдера
Владислав КАБАЕВ: «Мы потеряли много очков на ровном месте»
Александрия – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Полесье Житомир текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не десятка. Мбаппе определился с игровым номером в Реале
Футбол | 11 мая 2024, 11:01 1
Не десятка. Мбаппе определился с игровым номером в Реале
Не десятка. Мбаппе определился с игровым номером в Реале

Ранее под ним играли Криштиану Роналду и Карим Бензема

Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 11 мая 2024, 15:35 357
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Поединок главных претендентов на золотые медали пройдет на «Арене Львов»

Первое золото и профессиональный прогресс Пушича
Футбол | 12.05.2024, 00:11
Первое золото и профессиональный прогресс Пушича
Первое золото и профессиональный прогресс Пушича
Шахтер – Динамо – 1:0. Как горняки завоевали чемпионство УПЛ. Видеообзор
Футбол | 11.05.2024, 21:06
Шахтер – Динамо – 1:0. Как горняки завоевали чемпионство УПЛ. Видеообзор
Шахтер – Динамо – 1:0. Как горняки завоевали чемпионство УПЛ. Видеообзор
Первое поражение Шовковского и досрочное чемпионство. Шахтер обыграл Динамо
Футбол | 11.05.2024, 19:56
Первое поражение Шовковского и досрочное чемпионство. Шахтер обыграл Динамо
Первое поражение Шовковского и досрочное чемпионство. Шахтер обыграл Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19 после Класико
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19 после Класико
11.05.2024, 04:35 2
Футбол
Финал еврокубка могут перенести в другую страну. Стали известны причины
Финал еврокубка могут перенести в другую страну. Стали известны причины
10.05.2024, 23:31 1
Футбол
Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
10.05.2024, 14:24 7
Футбол
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
11.05.2024, 07:01
Футбол
Украина обыграла Францию и заняла первое место в группе ЧЕ-2024 по soсса
Украина обыграла Францию и заняла первое место в группе ЧЕ-2024 по soсса
10.05.2024, 23:59 2
Другие виды
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
11.05.2024, 08:01
Футбол
​Новый лидер. The Ring обновил список лучших боксеров. Какое место в Усика?
​Новый лидер. The Ring обновил список лучших боксеров. Какое место в Усика?
10.05.2024, 10:06 1
Бокс
Кейн и банда. Топ-10 бомбардиров в истории, у которых 0 титулов за карьеру
Кейн и банда. Топ-10 бомбардиров в истории, у которых 0 титулов за карьеру
10.05.2024, 07:23 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем