12 мая 19:20 матч был прерван на 37-й мин из-за воздушной тревоги, доигрывание – 13.05.2024 13:00
Украина. Премьер лига13 мая 2024, 20:12 |
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Кривбасс – Полесье – 0:1. Двухдневный поединок. Видео гола и обзор матча
Обзор матча 28-го тура УПЛ
13 мая 2024, 20:12 |
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В 28-м туре УПЛ «Полесье» на выезде обыграло «Кривбасс» со счетом 1:0. Матч стартовал еще вчера, 12 мая, но доигрывать поединок пришлось сегодня, 13 мая.
Украинская Премьер-лига. 28-й тур.
«Кривбасс» – «Полесье» – 0:1
Гол: Танковский, 25
Предупреждения: Бескоровайный, 21, Дибанго, 44, По, 78 – Шабанов, 78, Фортюне, 90+4
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
25’
ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Танковский (Полесье).
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