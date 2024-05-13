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Кривбасс
13.05.2024 14:00 – FT 0 : 1
Полесье
12 мая 19:20 матч был прерван на 37-й мин из-за воздушной тревоги, доигрывание – 13.05.2024 13:00
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Украина. Премьер лига
13 мая 2024, 20:12 |
270
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Кривбасс – Полесье – 0:1. Двухдневный поединок. Видео гола и обзор матча

Обзор матча 28-го тура УПЛ

13 мая 2024, 20:12 |
270
0
Кривбасс – Полесье – 0:1. Двухдневный поединок. Видео гола и обзор матча
УПЛ

В 28-м туре УПЛ «Полесье» на выезде обыграло «Кривбасс» со счетом 1:0. Матч стартовал еще вчера, 12 мая, но доигрывать поединок пришлось сегодня, 13 мая.

Украинская Премьер-лига. 28-й тур.

«Кривбасс» – «Полесье» – 0:1

Гол: Танковский, 25

Предупреждения: Бескоровайный, 21, Дибанго, 44, По, 78 – Шабанов, 78, Фортюне, 90+4

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

25’
ГОЛ ! Мяч забил Вячеслав Танковский (Полесье).
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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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