В 28-м туре УПЛ «Полесье» на выезде обыграло «Кривбасс» со счетом 1:0. Матч стартовал еще вчера, 12 мая, но доигрывать поединок пришлось сегодня, 13 мая.

Украинская Премьер-лига. 28-й тур.

«Кривбасс» – «Полесье» – 0:1

Гол: Танковский, 25

Предупреждения: Бескоровайный, 21, Дибанго, 44, По, 78 – Шабанов, 78, Фортюне, 90+4

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча: