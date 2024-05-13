ВЕРНИДУБ: «Возможно, Кривбассу понадобятся заграничные сборы»

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб ответил на вопросы журналистов после матча 28-го тура УПЛ с «Полесьем» (0:1).

– Впереди два матча – «Динамо» и «Минай». Не планируете ротацию? Возможно, наигрывание молодых игроков.

– Для того чтобы наигрывать молодых исполнителей, они должны этого заслуживать. Тем более, с «Динамо» могут перегореть. Вот в прошлом году я давал шанс Карпусю. Где он сейчас? Вы видите, чтобы он играл на U-19? У меня есть тройка молодых футболистов, которые мне очень нравятся в Кривбассе U-19, им 17–18 лет. Но я не уверен, удастся ли им переход во взрослый футбол. Надо все делать постепенно. Возможно, лучше дать поиграть футболистам, которые с Кривбассом 1–2 года, и с которыми мы не будем продлевать контракты. Возможно, лучше им дать сыграть и отблагодарить за время, которое они провели в команде.

– Впереди – еврокубки. Готова ли наша команда к новому вызову?

– Сложный вопрос. Впереди – встреча с президентом Клуба. Посмотрим: возможно, нам будут необходимы заграничные сборы. Во-вторых, чемпионат заканчивается, и на наших игроков есть неплохой спрос. Понимаю руководство, ведь мы должны как брать новых футболистов, так и продавать, и двигаться дальше. Если будут предложения, от которых невозможно отказаться, то какой смысл таких футболистов у нас держать.

– Дибанго вызывают в сборную Камеруна. Как вы к этому относитесь?

– Очень рад за него. Именно в Кривбассе его заметили и пригласили в сборную. А Камерун – это очень хорошая африканская национальная команда. Знаю, что он тоже счастлив этому факту. Знаю, что на Дибанго тоже есть спрос. Думаю, придет время, когда пожмем друг другу руки и отпустим в другой клуб, ведь он тоже хочет двигаться дальше. Время покажет.

– За кого будете болеть в финале Лиги чемпионов?

– За «Реал». Тем более там играет Лунин, желаю ему победить.