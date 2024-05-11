В воскресенье, 12 мая, состоится матч 28–го тура Украинской Премьер–лиги, в котором отношения выяснят криворожский «Кривбасс» и «Полесье» из Житомира. Поединок пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк». Начало – в 18:00 по киевскому времени.

Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» располагается на 3–й позиции в турнирной таблице украинского чемпионата. У подопечных Юрия Вернидуба в активе 54 очка – 16 побед, 6 ничьих, 5 поражений. Криворожская команда опережает «Днепр–1», который занимает 4–е место, на 6 пунктов. Исходя из этого, победа над «Полесьем», может принести криворожанам бронзу сезона–2023/2024.

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Команда Вернидуба в предыдущем туре проиграла. Она на выезде не смогла справиться с «Днепром–1» – 0:1. Эта неудача прервала серию команда из 7 матчей без провалов – 5 побед, 2 ничьих.

«Кривбасс» до поражения от «Днепра–1» в последний раз поигрывал 3 марта – на выезде «Шахтеру» со счетом 2:5.

В целом же, в 2024 году «Кривбасс» провел 10 матчей, в которых добился 6 побед, 2 раза сыграл вничью и 2 раза проиграл.

Полесье

Житомирской «Полесье» в турнирной таблице УПЛ занимает 6–е место. В 27 матчах команда набрала 43 очка – 12 победы, 7 ничьих, 8 поражений.

В 2024 году «Полесье» провело в чемпионате Украины 10 поединков. Вначале у команды было 5 матчей без побед – 1 ничья, 4 поражения. Затем «Полесье» в полуфинале Кубка Украины проиграло на своем поле «Ворскле» со счетом 0:1, распрощалось с кубковыми надеждами и переключилось на борьбу в УПЛ.

Далее у житомирян последовали 2 победы («Минай» – 3:2, «Колос» – 1:0), поражение от «Динамо» (0:3), победа в матче с «Ворсклой» (1:0) и ничья 1:1 в поединке с «Зарей» (1:1), которая датирована 5 мая.

Статистика матчей

В матче первого круга соперники сыграли вничью 1:1.

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Маханьков – Бандейра, Сентини, Стецьков, Дибанго, Бизимана, Хомченовский, Кузык, Лунев, Задерака, Кожушко.

«Полесье»: Кудрык – Смоляков, Чоботенко, Шабанов, Михайличенко,Таллес Коста, Кушниренко, Петряк, Мустафаев, Назаренко, Фортюне.

Прогноз на противостояние

«Кривбасс» является фаворитом матча и свой статус должен подтвердить без каких–либо условностей. На стороне команды Юрия Вернидуба будет фактор родных стенах, а также нестабильность соперника. Нынешнее «Полесье» только по амбициям может тягаться с «Кривбассом»,ю но никак не на самом деле.

12 мая, воскресенье