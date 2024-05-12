Стала известна третья украинская команда, гарантировавшая себе еврокубки
«Кривбасс» гарантировал себе евросезон
Криворожский «Кривбасс» гарантировал себе участие в еврокубках на следующий сезон.
Произошло это после ничейного результата в матче «Оболонь» – «Рух» (0:0). Криворожский клуб после этого матча уже точно не вылетит из топ-4 УПЛ.
«Кривбасс» впервые после возрождения сыграет в еврокубках.
Криворожцы теоретически еще имеют шансы на второе место и квалификацию Лиги чемпионов. Сейчас «Кривбасс» занимает в турнирной таблице УПЛ третье место и имеет в активе 54 очка. У команды Юрия Вернидуба остались еще матчи с «Полесьем», «Динамо» и «Минаем».
Ранее евросезон себе также гарантировали украинские гранды «Шахтер» и «Динамо».
Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|28
|22
|4
|2
|62 - 21
|70
|2
|Динамо Киев
|28
|20
|3
|5
|67 - 26
|63
|3
|Кривбасс
|27
|16
|6
|5
|47 - 26
|54
|4
|Днепр-1
|27
|13
|9
|5
|37 - 25
|48
|5
|Рух Львов
|28
|11
|13
|4
|41 - 29
|46
|6
|Полесье
|27
|12
|7
|8
|33 - 27
|43
|7
|ЛНЗ Черкассы
|27
|8
|8
|11
|25 - 32
|32
|8
|Заря
|27
|7
|10
|10
|27 - 33
|31
|9
|Ворскла
|28
|8
|6
|14
|27 - 44
|30
|10
|Колос К
|27
|6
|11
|10
|18 - 25
|29
|11
|Черноморец
|27
|9
|2
|16
|35 - 43
|29
|12
|Александрия
|27
|6
|9
|12
|24 - 36
|27
|13
|Оболонь
|28
|5
|11
|12
|17 - 35
|26
|14
|Верес
|27
|5
|8
|14
|26 - 42
|23
|15
|Металлист 1925
|27
|5
|7
|15
|28 - 49
|22
|16
|Минай
|28
|4
|10
|14
|24 - 45
|22
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