Стала известна третья украинская команда, гарантировавшая себе еврокубки

Криворожский «Кривбасс» гарантировал себе участие в еврокубках на следующий сезон.

Произошло это после ничейного результата в матче «Оболонь» – «Рух» (0:0). Криворожский клуб после этого матча уже точно не вылетит из топ-4 УПЛ.

«Кривбасс» впервые после возрождения сыграет в еврокубках.

Криворожцы теоретически еще имеют шансы на второе место и квалификацию Лиги чемпионов. Сейчас «Кривбасс» занимает в турнирной таблице УПЛ третье место и имеет в активе 54 очка. У команды Юрия Вернидуба остались еще матчи с «Полесьем», «Динамо» и «Минаем».

Ранее евросезон себе также гарантировали украинские гранды «Шахтер» и «Динамо».

Турнирная таблица УПЛ