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Украина. Премьер лига
12 мая 2024, 00:35 | Обновлено 12 мая 2024, 00:41
380
0

Стала известна третья украинская команда, гарантировавшая себе еврокубки

«Кривбасс» гарантировал себе евросезон

12 мая 2024, 00:35 | Обновлено 12 мая 2024, 00:41
380
0
Стала известна третья украинская команда, гарантировавшая себе еврокубки
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» гарантировал себе участие в еврокубках на следующий сезон.

Произошло это после ничейного результата в матче «Оболонь» – «Рух» (0:0). Криворожский клуб после этого матча уже точно не вылетит из топ-4 УПЛ.

«Кривбасс» впервые после возрождения сыграет в еврокубках.

Криворожцы теоретически еще имеют шансы на второе место и квалификацию Лиги чемпионов. Сейчас «Кривбасс» занимает в турнирной таблице УПЛ третье место и имеет в активе 54 очка. У команды Юрия Вернидуба остались еще матчи с «Полесьем», «Динамо» и «Минаем».

Ранее евросезон себе также гарантировали украинские гранды «Шахтер» и «Динамо».

Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 28 22 4 2 62 - 21 70
2 Динамо Киев 28 20 3 5 67 - 26 63
3 Кривбасс 27 16 6 5 47 - 26 54
4 Днепр-1 27 13 9 5 37 - 25 48
5 Рух Львов 28 11 13 4 41 - 29 46
6 Полесье 27 12 7 8 33 - 27 43
7 ЛНЗ Черкассы 27 8 8 11 25 - 32 32
8 Заря 27 7 10 10 27 - 33 31
9 Ворскла 28 8 6 14 27 - 44 30
10 Колос К 27 6 11 10 18 - 25 29
11 Черноморец 27 9 2 16 35 - 43 29
12 Александрия 27 6 9 12 24 - 36 27
13 Оболонь 28 5 11 12 17 - 35 26
14 Верес 27 5 8 14 26 - 42 23
15 Металлист 1925 27 5 7 15 28 - 49 22
16 Минай 28 4 10 14 24 - 45 22
Полная таблица

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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