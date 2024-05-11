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11 мая 2024, 07:04 |
39
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 мая

Важные события во всех видах спорта

11 мая 2024, 07:04 |
39
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 11 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

14:30 Фулхэм – Манчестер Сити

Ggbet 12.90 – 7.50 – 1.24

19:30 Ноттингем Форест – Челси

Ggbet 3.49 – 3.90 – 2.12

19:30 Гранада – Реал Мадрид

Ggbet 5.44 – 4.42 – 1.65

КИБЕРСПОРТ

17:15 Астралис – Team Vitality

Ggbet 2.54 – 1.53

17:15 MOUZ – compLexity Gaming

Ggbet 1.50 – 2.63

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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