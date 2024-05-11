СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 мая

В субботу, 11 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

14:30 Фулхэм – Манчестер Сити

12.90 – 7.50 – 1.24

19:30 Ноттингем Форест – Челси

3.49 – 3.90 – 2.12

19:30 Гранада – Реал Мадрид

5.44 – 4.42 – 1.65

КИБЕРСПОРТ

17:15 Астралис – Team Vitality

2.54 – 1.53

17:15 MOUZ – compLexity Gaming

1.50 – 2.63