Другие новости11 мая 2024, 07:04 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 мая
Важные события во всех видах спорта
11 мая 2024, 07:04 |
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В субботу, 11 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
14:30 Фулхэм – Манчестер Сити
19:30 Ноттингем Форест – Челси
19:30 Гранада – Реал Мадрид
КИБЕРСПОРТ
17:15 Астралис – Team Vitality
17:15 MOUZ – compLexity Gaming
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