Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ангелина Калинина – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
12 мая 2024, 00:13 |
110
0

Ангелина Калинина – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на турнире в Риме

12 мая 2024, 00:13 |
110
0
Ангелина Калинина – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

12 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№31 WTA) продолжит віступление на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

В матче третьего раунда украинка сразится против гречанки Марии Саккари (№8 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.

В следующем раунде победительница встречи сыграет с Викторией Азаренко (№24 WTA) или Майяр Шериф (№80 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Элина Свитолина – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Осака разыгралась. Известна половина участниц 1/8 финала турнира в Риме
Мария Саккари WTA Рим Ангелина Калинина смотреть онлайн
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не десятка. Мбаппе определился с игровым номером в Реале
Футбол | 11 мая 2024, 11:01 1
Не десятка. Мбаппе определился с игровым номером в Реале
Не десятка. Мбаппе определился с игровым номером в Реале

Ранее под ним играли Криштиану Роналду и Карим Бензема

Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19 после Класико
Футбол | 11 мая 2024, 04:35 2
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19 после Класико
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19 после Класико

Киевское Динамо нанесло поражение донецкому Шахтеру со счетом 2:1

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Судьбу матча решил пенальти, к тому же сомнительный»
Футбол | 11.05.2024, 22:03
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Судьбу матча решил пенальти, к тому же сомнительный»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Судьбу матча решил пенальти, к тому же сомнительный»
Известно, почему сексуальная итальянка внезапно завершила теннисную карьеру
Теннис | 11.05.2024, 23:18
Известно, почему сексуальная итальянка внезапно завершила теннисную карьеру
Известно, почему сексуальная итальянка внезапно завершила теннисную карьеру
Украина обыграла Францию и заняла первое место в группе ЧЕ-2024 по soсса
Другие виды | 10.05.2024, 23:59
Украина обыграла Францию и заняла первое место в группе ЧЕ-2024 по soсса
Украина обыграла Францию и заняла первое место в группе ЧЕ-2024 по soсса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
10.05.2024, 14:24 7
Футбол
Кейн и банда. Топ-10 бомбардиров в истории, у которых 0 титулов за карьеру
Кейн и банда. Топ-10 бомбардиров в истории, у которых 0 титулов за карьеру
10.05.2024, 07:23 9
Футбол
Невероятный рекорд. Игрок Реала в 7-й раз вышел в финал Лиги чемпионов
Невероятный рекорд. Игрок Реала в 7-й раз вышел в финал Лиги чемпионов
10.05.2024, 04:50 1
Футбол
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
11.05.2024, 08:47 2
Бокс
Шахтер – Динамо – 1:0. Как горняки завоевали чемпионство УПЛ. Видеообзор
Шахтер – Динамо – 1:0. Как горняки завоевали чемпионство УПЛ. Видеообзор
11.05.2024, 21:06 7
Футбол
​Новый лидер. The Ring обновил список лучших боксеров. Какое место в Усика?
​Новый лидер. The Ring обновил список лучших боксеров. Какое место в Усика?
10.05.2024, 10:06 1
Бокс
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
11.05.2024, 07:01
Футбол
Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа
Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа
11.05.2024, 00:14 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем