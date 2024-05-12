Ангелина Калинина – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№31 WTA) продолжит віступление на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

В матче третьего раунда украинка сразится против гречанки Марии Саккари (№8 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 12:00 по Киеву.

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Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.

В следующем раунде победительница встречи сыграет с Викторией Азаренко (№24 WTA) или Майяр Шериф (№80 WTA).

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