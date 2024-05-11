Почеттино оценил матч Челси против Ноттингема, в котором Мудрик забил гол

В субботу, 11 мая, состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ноттингем Форест» и «Челси».

Игра прошла в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд». «Пенсионеры» победили со счетом 3:2. Открыл счет в матче украинец Михаил Мудрик, забивший гол на 8-й минуте.

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал этот матч.

«Это была сложная игра, всегда тяжело против команды, проводящей фантастический сезон. Они начали игру, будучи уверенными, что останутся в Премьер-лиге в следующем году.

Мы начали контролировать ход матча, но ошиблись так, как никогда не должны ошибаться. Второй тайм был тяжелым, но я считаю, что это заслуженная победа для нас. Самое важное – это три очка. Сегодня игроки, выходившие из скамейки запасных, оказали реальное влияние.

Если вы помните матчи против «Шеффилд Юнайтед» и «Бернли», то нам было тяжело против такого типа команд.

Надеюсь, что нам удастся квалифицироваться в еврокубки, у нас впереди еще две феодальные игры», – сказал Почеттино.