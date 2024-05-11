ВИДЕО. После инцидента в Риме Джокович вышел раздавать автографы в шлеме
Сербский теннисист подготовился
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович с юмором обыграл инцидент с попаданием бутылки в голову на грунтовом Мастерсе в Риме
В субботу Ноле вышел раздавать автографы в велосипедном шлеме. Видео в твиттере он подписал так: «Сегодня я подготовился».
Отметим, что после матча против Корентена Муте сербу на голову случайно упала бутылка из рюкзака болельщика.
В 3-м раунде Мастерса в столице Италии Джокович сыграет против 29-го сеяного Алехандро Табило.
Today I came prepared. #IBI24 pic.twitter.com/b4tRYhZ8d7— Novak Djokovic (@DjokerNole) May 11, 2024
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