ВИДЕО. После инцидента в Риме Джокович вышел раздавать автографы в шлеме

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович с юмором обыграл инцидент с попаданием бутылки в голову на грунтовом Мастерсе в Риме

В субботу Ноле вышел раздавать автографы в велосипедном шлеме. Видео в твиттере он подписал так: «Сегодня я подготовился».

Отметим, что после матча против Корентена Муте сербу на голову случайно упала бутылка из рюкзака болельщика.

В 3-м раунде Мастерса в столице Италии Джокович сыграет против 29-го сеяного Алехандро Табило.