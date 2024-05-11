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  4. ВИДЕО. После инцидента в Риме Джокович вышел раздавать автографы в шлеме
ATP
11 мая 2024, 23:22 | Обновлено 11 мая 2024, 23:27
512
1

ВИДЕО. После инцидента в Риме Джокович вышел раздавать автографы в шлеме

Сербский теннисист подготовился

11 мая 2024, 23:22 | Обновлено 11 мая 2024, 23:27
512
1
ВИДЕО. После инцидента в Риме Джокович вышел раздавать автографы в шлеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович с юмором обыграл инцидент с попаданием бутылки в голову на грунтовом Мастерсе в Риме

В субботу Ноле вышел раздавать автографы в велосипедном шлеме. Видео в твиттере он подписал так: «Сегодня я подготовился».

Отметим, что после матча против Корентена Муте сербу на голову случайно упала бутылка из рюкзака болельщика.

В 3-м раунде Мастерса в столице Италии Джокович сыграет против 29-го сеяного Алехандро Табило.

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Новак Джокович видео
Владимир Клепач Источник: Twitter
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