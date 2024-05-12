Элина Свитолина – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на турнире в Риме
12 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (№19 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).
В матче третьего раунда украинка сыграет проти Анны Калинской (№26 WTA). Встреча состоится 1-м запуском вечерней сессии на центральном корте. Время начала поединка – не ранее 20:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится с Даяной Ястремской (№33 WTA) или Ариной Соболенко (№2 WTA).
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