Элина Свитолина – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (№19 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

В матче третьего раунда украинка сыграет проти Анны Калинской (№26 WTA). Встреча состоится 1-м запуском вечерней сессии на центральном корте. Время начала поединка – не ранее 20:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Даяной Ястремской (№33 WTA) или Ариной Соболенко (№2 WTA).

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