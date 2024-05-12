Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина Свитолина – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
12 мая 2024, 00:30 | Обновлено 12 мая 2024, 00:31
161
0

Элина Свитолина – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на турнире в Риме

12 мая 2024, 00:30 | Обновлено 12 мая 2024, 00:31
161
0
Элина Свитолина – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

12 мая украинская теннисистка Элина Свитолина (№19 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

В матче третьего раунда украинка сыграет проти Анны Калинской (№26 WTA). Встреча состоится 1-м запуском вечерней сессии на центральном корте. Время начала поединка – не ранее 20:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Даяной Ястремской (№33 WTA) или Ариной Соболенко (№2 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
Даяна Ястремская – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Осака разыгралась. Известна половина участниц 1/8 финала турнира в Риме
Элина Свитолина WTA Рим смотреть онлайн Анна Калинская
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Надаль завершил выступления на Мастерсе в Риме, проиграв в 2 сетах Хуркачу
Теннис | 11 мая 2024, 18:27 1
Надаль завершил выступления на Мастерсе в Риме, проиграв в 2 сетах Хуркачу
Надаль завершил выступления на Мастерсе в Риме, проиграв в 2 сетах Хуркачу

В 3 круге турнира польский теннисист сыграет против аргентинца Этчеверри

Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Бокс | 11 мая 2024, 08:47 2
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос

12 мая в австралийском Перте пройдет поединок за титулы IBF и IBO

Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 11.05.2024, 15:35
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Судьбу матча решил пенальти, к тому же сомнительный»
Футбол | 11.05.2024, 22:03
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Судьбу матча решил пенальти, к тому же сомнительный»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Судьбу матча решил пенальти, к тому же сомнительный»
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
Футбол | 11.05.2024, 07:01
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19 после Класико
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19 после Класико
11.05.2024, 04:35 2
Футбол
Невероятный рекорд. Игрок Реала в 7-й раз вышел в финал Лиги чемпионов
Невероятный рекорд. Игрок Реала в 7-й раз вышел в финал Лиги чемпионов
10.05.2024, 04:50 1
Футбол
Анчелотти отреагировал на слова Касильяса, что Лунин сыграет в финале ЛЧ
Анчелотти отреагировал на слова Касильяса, что Лунин сыграет в финале ЛЧ
11.05.2024, 10:48 3
Футбол
Не десятка. Мбаппе определился с игровым номером в Реале
Не десятка. Мбаппе определился с игровым номером в Реале
11.05.2024, 11:01 1
Футбол
Шахтер – Динамо – 1:0. Как горняки завоевали чемпионство УПЛ. Видеообзор
Шахтер – Динамо – 1:0. Как горняки завоевали чемпионство УПЛ. Видеообзор
11.05.2024, 21:06 7
Футбол
Космос в Леверкузене. Байер отыгрался с 0:2 и вышел в финал Лиги Европы
Космос в Леверкузене. Байер отыгрался с 0:2 и вышел в финал Лиги Европы
10.05.2024, 00:03 39
Футбол
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
11.05.2024, 08:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем