Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19 после Класико

В 28-м туре чемпионата Украины U-19 юноши «Шахтера» в Счастливом проиграли сверстникам из «Динамо» U-19 со счетом 1:2.

Под занавес первого тайма бело-синие повели в счете: Осипенко из-за пределов штрафной пробил в створ ворот, мяч от Башмарина срыкошетив до ног Маткевича, который с близкого расстояния прошил Барченко (1:0).

В дебюте второй половины бело-синие остались в меньшинстве: Захарченко задержал Демченко, за что получил второе предупреждение и покинул поле. Горняки на 57-й минуте пропустили второй раз: Пономаренко в борьбе в центральной части поля протолкнул мяч к Кремчанину, который перевел в завершение Балабе (2:0).

Горнякам понадобилось 6 минут, чтобы сократить отставание: Лосенко с правого фланга забросил в штрафную на вбегание Огаркову, которая головой направил мяч под самую перекладину – 1:2.

Шахтер U-19 дома уступил Динамо U-19 (1:2). Киевляне вышли в лидеры (67 очков против 65 у горняков) за два тура до финиша.

Следующий поединок команда Алексея Белика проведет 18 мая. В 29-м туре юношеского первенства Шахтер U-19 встретится с Днепром-1 U-19.

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Чемпионат Украины U-19. 28-й тур, Счастливое, 10 мая

Шахтер Донецк U-19 – Динамо Киев U-19 – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 Маткевич (45+2), 0:2 Балаба (57), 1:2 Огарков (63)

Шахтер U-19: Барченко, Шелекета, Башмарин, Костюк, Огарков, Лосенко, Ющенко (Дабо, 57), Бундаш (Татюнов, 67), Демченко (Безклейный, 67), Цуканов, Пушкарев (к) (Князев, 78).

Динамо U-19: Суркис, Гусев, Захарченко, Михавко, Котуха (Дикий, 83), Балаба (к) (Ищенко, 83), Белый (Коробов, 53), Осипенко (Саленко, 68), Кремчанин, Маткевич, Пономаренко (Редушко, 68).

Удаление: Захарченко, 50 (второе предупреждение)

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