Шахтер прервал рекордную голевую серию Динамо

«Динамо»», уступив на выезде «Шахтеру» со счетом 0:1, завершило две свои голевые серии: общую – из 17 матчей и рекордную для чемпионатов Украины гостевую - из 37. Последний раз киевляне не забивали 3 ноября 2023 года – 0:1 дома с «Шахтером», а на чужих полях – 5 мая 2021-го, разойдясь по нулям с «Мариуполем».

К слову, три из четырех самых продолжительных гостевых голевых серий динамовцев прерывали именно горняки.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные гостевые голевые серии в чемпионатах Украины