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Украина. Премьер лига
12 мая 2024, 00:22 | Обновлено 12 мая 2024, 00:44
233
0

Шахтер прервал рекордную голевую серию Динамо

Киевляне не забили в гостях впервые с 5 мая 2021 года

12 мая 2024, 00:22 | Обновлено 12 мая 2024, 00:44
233
0
Шахтер прервал рекордную голевую серию Динамо
ФК Динамо

«Динамо»», уступив на выезде «Шахтеру» со счетом 0:1, завершило две свои голевые серии: общую – из 17 матчей и рекордную для чемпионатов Украины гостевую - из 37. Последний раз киевляне не забивали 3 ноября 2023 года – 0:1 дома с «Шахтером», а на чужих полях – 5 мая 2021-го, разойдясь по нулям с «Мариуполем».

К слову, три из четырех самых продолжительных гостевых голевых серий динамовцев прерывали именно горняки.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные гостевые голевые серии в чемпионатах Украины

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

37

Динамо

09.05.2021

Колос

3:0

11.05.2024

Шахтер

0:1

34

Шахтер

09.05.2015

Говерла

7:3

17.09.2017

Черноморец

0:0

28

Динамо

25.02.2018

Верес

1:3

10.11.2019

Шахтер

0:1

26

Шахтер

23.10.2021

Ворскла

2:0

26.02.2024

Александрия

0:0

20

Днепр-1

28.06.2020

Мариуполь

1:2

11.09.2021

Шахтер

0:2

19

Динамо

25.04.2005

Металлург Д

2:1

06.05.2006

Таврия

0:0

19

Динамо

11.08.2007

Металлург З

1:0

16.11.2008

Шахтер

0:1

19

Металлист

29.07.2011

Волынь

3:0

03.11.2012

Днепр

0:2

17

Шахтер

15.10.2011

Таврия

3:1

17.11.2012

Арсенал

0:2

17

Днепр-1

07.11.2021

Ингулец

1:0

28.05.2023

Шахтер

0:3

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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