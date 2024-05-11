Александр ШОВКОВСКИЙ: «Судьбу матча решил пенальти, к тому же сомнительный»

Наставник «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал матч 28-го тура УПЛ, в котором «Динамо» проиграло «Шахтеру» (0:1) и упустило шансы на чемпионство.

– Чего не хватило, чтобы достичь сегодня победы?

– Забитых голов.

– Второй тайм существенно отличался от первого в плане креатива и созданных моментов. Угадали ли вы со стартовым составом?

– Не знаю, угадал я или нет, но результата, к сожалению, нет, поэтому можно сказать, что не угадал. Но не было бы пенальти или поставили бы штрафной на Буяльском, возможно, была бы другая игра. При этом мы понимали, что «Шахтер» – хорошая команда, играющая в атакующий футбол, и нам нужно готовиться играть не только впереди, но и выстраивать свою игру в обороне.

Жаль проигрывать именно такие матчи, где судьба встречи решается благодаря пенальти, к тому же сомнительному. Было несколько противоречивых моментов, тот же фол на Буяльском, но имеем то, что имеем. К сожалению, мы не досчитались многих очков первой части чемпионата.

– На чем сосредоточится команда в последних матчах сезона?

– Любое поражение – это не конец, любая победа – это не финальный успех. Нужно иметь мужество играть, что бы ни происходило. Мы рождаемся с желанием побеждать. Каждый день мы отрабатываем в тренировочном процессе нашу свободу, характер. А уж самая победа – это дело чести. Это не я говорил – это слова Уинстона Черчилля.

– Что нужно «Динамо» за лето, чтобы не просто бороться за чемпионство, а стать чемпионами?

– Это же не итоговая пресс-конференция, а только по итогам только что закончившегося матча. Выводы мы будем делать, но позже. Нам нужно сыграть еще два матча. Мы готовимся к каждой игре, нарабатываем моменты, у нас есть план, стратегия.

Что нужно? Многие вещи, о которых можно говорить, о которых сложно говорить. После завершения сезона будет подготовка национальной команды к Евро-2024, также есть олимпийская сборная, сборные U19, U21. И очень много динамовцев будут готовиться в разных сборных. И нам нужно понимать, как мы будем готовиться к следующему сезону, поскольку пока очень много вопросов.

Есть турнир, довольно интересный, организуемый для игроков, которые могут представлять олимпийскую сборную. Но если посмотреть его расписание, к семи нашим игрокам могут быть приглашены для участия в нем сразу после завершения чемпионата Украины. Он завершится 17 июня, а наша команда должна собираться где-нибудь в 20-х числах. То есть без паузы, без отдыха, без восстановления им нужно снова включаться в работу. Как их готовить в этом плане, я пока не представляю. Возможно, есть смысл никого не отпускать, чтобы они хорошо отдохнули, начали нормально работать с командой и в хороших кондициях подошли к Олимпиаде, когда она начнется. Это мои мысли на сегодняшний день.

Также вы знаете, что изменен формат еврокубков, игры в декабре, январе… Пока логистика для нас непонятна, но в голове мы держим много вещей. Как будет дальше, я пока не знаю.