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  4. Александр ШОВКОВСКИЙ: «Судьбу матча решил пенальти, к тому же сомнительный»
Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 22:03 |
2200
16

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Судьбу матча решил пенальти, к тому же сомнительный»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал матч с «Шахтером»

11 мая 2024, 22:03 |
2200
16
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Судьбу матча решил пенальти, к тому же сомнительный»
ФК Динамо. Александр Шовковский

Наставник «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал матч 28-го тура УПЛ, в котором «Динамо» проиграло «Шахтеру» (0:1) и упустило шансы на чемпионство.

– Чего не хватило, чтобы достичь сегодня победы?

– Забитых голов.

– Второй тайм существенно отличался от первого в плане креатива и созданных моментов. Угадали ли вы со стартовым составом?

– Не знаю, угадал я или нет, но результата, к сожалению, нет, поэтому можно сказать, что не угадал. Но не было бы пенальти или поставили бы штрафной на Буяльском, возможно, была бы другая игра. При этом мы понимали, что «Шахтер» – хорошая команда, играющая в атакующий футбол, и нам нужно готовиться играть не только впереди, но и выстраивать свою игру в обороне.

Жаль проигрывать именно такие матчи, где судьба встречи решается благодаря пенальти, к тому же сомнительному. Было несколько противоречивых моментов, тот же фол на Буяльском, но имеем то, что имеем. К сожалению, мы не досчитались многих очков первой части чемпионата.

– На чем сосредоточится команда в последних матчах сезона?

– Любое поражение – это не конец, любая победа – это не финальный успех. Нужно иметь мужество играть, что бы ни происходило. Мы рождаемся с желанием побеждать. Каждый день мы отрабатываем в тренировочном процессе нашу свободу, характер. А уж самая победа – это дело чести. Это не я говорил – это слова Уинстона Черчилля.

– Что нужно «Динамо» за лето, чтобы не просто бороться за чемпионство, а стать чемпионами?

– Это же не итоговая пресс-конференция, а только по итогам только что закончившегося матча. Выводы мы будем делать, но позже. Нам нужно сыграть еще два матча. Мы готовимся к каждой игре, нарабатываем моменты, у нас есть план, стратегия.

Что нужно? Многие вещи, о которых можно говорить, о которых сложно говорить. После завершения сезона будет подготовка национальной команды к Евро-2024, также есть олимпийская сборная, сборные U19, U21. И очень много динамовцев будут готовиться в разных сборных. И нам нужно понимать, как мы будем готовиться к следующему сезону, поскольку пока очень много вопросов.

Есть турнир, довольно интересный, организуемый для игроков, которые могут представлять олимпийскую сборную. Но если посмотреть его расписание, к семи нашим игрокам могут быть приглашены для участия в нем сразу после завершения чемпионата Украины. Он завершится 17 июня, а наша команда должна собираться где-нибудь в 20-х числах. То есть без паузы, без отдыха, без восстановления им нужно снова включаться в работу. Как их готовить в этом плане, я пока не представляю. Возможно, есть смысл никого не отпускать, чтобы они хорошо отдохнули, начали нормально работать с командой и в хороших кондициях подошли к Олимпиаде, когда она начнется. Это мои мысли на сегодняшний день.

Также вы знаете, что изменен формат еврокубков, игры в декабре, январе… Пока логистика для нас непонятна, но в голове мы держим много вещей. Как будет дальше, я пока не знаю.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Александр Шовковский
Дмитро Олійник Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 16
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Xvalenok03
Абсолютно согласен с шовковским. Любой пенальти поставленный в ворота динамы сомнителен. Даже стопроцентный.
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+2
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Alehandro
Програвати теж треба вміти. Сумнівний пенальті? Це той, у якому рука в не природньому положені відставлена вбік, перериває політ м"яча, що летить у ствір?
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+1
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FunnyCat_____
та не сомнительный он, его просто не было 
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+1
Burevestnik
ЩД виграло тому  що : 
1. володарка Кубку "Дупа зі свистком" з колегами "відпрацьовують" той кубок гарно!!!
2. васпітаннік зєніта Ра &К Іц Ка сваєвремєнна укрепіл защіту. 
3. все інше - татотаке.
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-2
AK.228
Ще один з секти « Ну поскулить це ж - святе»
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-5
_Per4ecter_
КДК УАФ дасть відповідь на питання: сумнівний був пенальті чи ні.
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-5
Володимир
Саша  команда фізично і тактично слвбенько підготовлена до матчу. Ти пробач, но такі матчі зі 100% відсотком виграють тренери з досвідом роботи у Європі. Хоча по вікових даних ви майже рівні, однак Шахтар на дві голови кращий за вас. Чого вартує перший розрахунок кутового. Динамо просто розкидали.
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-7
Alexander Киев
Скуліть шавки вонючі, не місце вам взагалі в Україні, ФК ОПЗЖ Суркісні давно пора розформувати 
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-13
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